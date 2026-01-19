ППО України відбила новий повітряний напад РФ — знешкоджено 126 дронів
ППО України відбила новий повітряний напад РФ — знешкоджено 126 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
У ніч на 19 січня армія РФ атакувала Україну 145 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, проте зафіксовано 13 влучань.

Головні тези:

  • Українська ППО успішно збила 126 дронів з 145, якими атакувала Російська Федерація.
  • Атака була здійснена з шести напрямків, проте більшість ворожих цілей було знищено.
  • Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та інші підрозділи оборони України.

ППО збила 126 дронів РФ у ніч проти 19 січня

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася о 18:00 18 січня. Противник застосував 145 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів, з яких близько 90 становили "шахеди".

Пуски здійснювалися з шести напрямків — Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (ТОТ АР Крим) та Донецьк (ТОТ України).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих "Шахедів" Генрбер" і дронів інших типів.

Звіт ППО

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, — попередили в Повітряних силах.

