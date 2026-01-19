ППО України відбила новий повітряний напад РФ — знешкоджено 126 дронів

У ніч на 19 січня армія РФ атакувала Україну 145 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, проте зафіксовано 13 влучань.
Головні тези:
- Українська ППО успішно збила 126 дронів з 145, якими атакувала Російська Федерація.
- Атака була здійснена з шести напрямків, проте більшість ворожих цілей було знищено.
- Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та інші підрозділи оборони України.
ППО збила 126 дронів РФ у ніч проти 19 січня
За даними Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася о 18:00 18 січня. Противник застосував 145 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів, з яких близько 90 становили "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих "Шахедів" Генрбер" і дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях.
