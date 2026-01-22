Нічна атака РФ — ППО України знешкодила 80 дронів
Нічна атака РФ — ППО України знешкодила 80 дронів

У ніч на 22 січня Росія атакувала Україну 94 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 80 ворожих безпілотників.

Головні тези:

  • Напередодні 22 січня Росія здійснила атаку на Україну за допомогою 94 ударних дронів.
  • Силами протиповітряної оборони України було знищено 80 ворожих безпілотників інших типів.
  • Ударні дрони були виявлені з різних напрямків, включно з територією окупованого Криму.

ППО знешкодила 80 російських дронів

За даними військових, з 18:00 21 січня до ранку 22 січня росіяни атакували 94 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим. Близько 55 із них — "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт Повітряних сил

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 10 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на чотирьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!

