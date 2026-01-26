Нічна атака РФ. ППО України збила 110 безпілотників
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ. ППО України збила 110 безпілотників

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Read in English

Сили протиповітряної оборони знешкодили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора 25 січня.

Головні тези:

  • Сили протиповітряної оборони України вразили 110 зі 138 безпілотників, що атакували країну під час нічної атаки РФ.
  • Російські дрони типу Shahed та інших моделей атакували з різних напрямків, і атаку вдавалося зупинити за допомогою різних військових підрозділів.

ППО знешкодила 110 дронів РФ у ніч проти 26 січня

З 18:00 неділі, 25 січня, росіяни атакували 138 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) і тимчасово окупований Донецьк. Близько 90 із них — дрони типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 08:00 понеділка, 26 січня, ППО збила / подавила 110 дронів на півночі та сході України.

Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО України знешкодила 27 російських ракет та 315 дронів
Повітряні Сили ЗСУ
ППО змогла успішно відбити нову атаку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нічна атака РФ — ППО України знешкодила 80 дронів
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Cили ППО знешкодили 15 російських ракет та 357 дронів
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?