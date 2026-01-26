Нічна атака РФ. ППО України збила 110 безпілотників

Сили протиповітряної оборони знешкодили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора 25 січня.
Головні тези:
- Сили протиповітряної оборони України вразили 110 зі 138 безпілотників, що атакували країну під час нічної атаки РФ.
- Російські дрони типу Shahed та інших моделей атакували з різних напрямків, і атаку вдавалося зупинити за допомогою різних військових підрозділів.
ППО знешкодила 110 дронів РФ у ніч проти 26 січня
З 18:00 неділі, 25 січня, росіяни атакували 138 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) і тимчасово окупований Донецьк. Близько 90 із них — дрони типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 понеділка, 26 січня, ППО збила / подавила 110 дронів на півночі та сході України.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА.
