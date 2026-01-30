ППО УКраїни знешкодила ще 80 російських дронів

У ніч на 30 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 111 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 80 ворожих безпілотників.
Головні тези:
- Силами ППО України збито 80 російських дронів під час атаки Росії 30 січня.
- Інцидент стався нічогою, коли Росія випустила балістичну ракету та 111 ударних дронів з різних напрямків на Україну.
Звіт ППО України щодо бойової роботи у ніч проти 30 січня
За даними військових, з 18:00 29 січня до ранку 30 січня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької обл.
Також ворог запустив 111 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Донецьк - ТОТ України. Близько 70 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на двох локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-