ППО УКраїни знешкодила ще 80 російських дронів

У ніч на 30 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 111 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 80 ворожих безпілотників.

Звіт ППО України щодо бойової роботи у ніч проти 30 січня

За даними військових, з 18:00 29 січня до ранку 30 січня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької обл.

Також ворог запустив 111 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Донецьк - ТОТ України. Близько 70 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих дронів.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на двох локаціях.