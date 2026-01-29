ППО України знешкодила 84 БпЛА РФ у ніч проти 29 січня
ППО України знешкодила 84 БпЛА РФ у ніч проти 29 січня

Сили ППО знешкодили 84 із 105 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора 28 січня.

Головні тези:

  • Українське ППО збило 84 безпілотники, що атакували країну увечері 28 січня.
  • Більшість знищених дронів належали до типу Shahed, атаки відбувалися з різних напрямків, у тому числі з тимчасово окупованих територій.

Як відпрацювала ППО України у ніч проти 29 січня

З 18:00 середи, 28 січня, росіяни атакували 105 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), тимчасово окупований Донецьк, Гвардійське (тимчасово окупований Крим). Близько 70 із них — дрони типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, четверга, 29 січня, ППО збила / подавила 84 дрони на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Звіт ППО

Зафіксовані влучання 18 ударних БПЛА на 7 локаціях.

Атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих дронів.

