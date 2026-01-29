ПВО Украины обезвредила 84 БпЛА РФ в ночь на 29 января

Силы ПВО обезвредили 84 из 105 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину с вечера 28 января.

Как отработала ПВО Украины в ночь на 29 января

С 18:00 среды, 28 января, россияне атаковали 105 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированный Донецк, Гвардейское (время). Около 70 из них — дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, четверга, 29 января, ПВО сбила/подавила 84 дрона на севере, юге, центре и востоке страны.

Отчет ПВО

Зафиксированы попадания 18 ударных БПЛА на 7 локациях.