ПВО Украины обезвредила еще 80 российских дронов

В ночь на 30 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 111 ударными дронами по разным направлениям. Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских беспилотников.
Главные тезисы
- Силами ПВО Украины было сбито 80 российских дронов в ходе атаки России баллистической ракетой и ударными беспилотниками.
- Украинские военные успешно отразили воздушное нападение, применяя авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотные системы.
- В результате атаки зафиксировано падение 25 ударных дронов и баллистической ракеты на 15 локациях, а также обломки дронов на других двух пунктах.
Отчет ПВО Украины о боевой работе в ночь на 30 января
По данным военных, с 18:00 29 января до утра 30 января россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской обл.
Также враг запустил 111 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Донецк — ТОТ Украины. Около 70 из них — "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных беспилотников на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на двух локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!
