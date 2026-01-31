Січень-2026. ППО України знищила майже 10 тис російських повітряних цілей

У січні протиповітряна оборона Cил оборони України знищила 9707 повітряних цілей росіян, зокрема 79 ракет різних типів.
- У січні-2026 ППО України знищила 9707 російських повітряних цілей, включаючи ракети та безпілотники.
- Протиповітряна оборона України успішно здійснила 614 вильотів авіації з метою захисту від ворожих атак.
ППО знищила 9707 повітряних цілей РФ у січні
У січня 2026 року ППО знищила 9707 повітряних цілей.
Зокрема:
13 крилатих ракет Х-101,
9 крилатих ракет Х-22/Х-32,
37 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23,
10 крилатих ракет "Калібр",
4 керовані авіаційні ракети Х-59/69,
6 крилатих ракет "Іскандер-К".
Також ППО знешкодила 2725 ударних БПЛА типу Shahed, 565 розвідувальних дронів, 18 185 БПЛА інших типів.
Авіація Повітряних сил у січні здійснила 614 вильотів, зокрема близько 460 — на винищувальне авіаційне прикриття, понад 90 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Авіація Сил оборони України у січні знищила 392 повітряні цілі: 11 крилатих ракет та 381 БПЛА. Уражені командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили й техніки росіян.
