Масована атака Росії на Київ — які наслідки

Протягом ночі 3 лютого російські загарбники здійснювали масований повітряний напад на столицю України. Згідно з останніми даними, постраждали троє мирних мешканців міста.

Головні тези:

  • У Шевченківському районі сталося займання багатоповерхівки, 2 людей отримали травми.
  • Станом на ранок усі пожежі ліквідовані. Інформація щодо постраждалих уточнюється. 

Близько 02:00 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Дніпровському районі сталося загоряння в приміщенні дитсадка.

Також, за його словами, відбулося падіння уламків БпЛА на кілька житлових будинків.

У Дарницькому районі сталося влучання в нежитлову забудову. За іншою адресою, через падіння уламків сталось загоряння на даху 26-поверхового житлового будинку, руйнування перегородок та скління незаселеної квартири на верхньому поверсі. Пожежу ліквідували.

Він також підтвердив, що на ще одній локації горіли складські приміщення — вогонь вдалося приборкати.

Як зазначив мер, Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на територію АЗС пошкоджена будівля АЗС, 4 авто, лінії електропередач.

У Шевченківському районі — влучання БпЛА в 22-поверховий житловий будинок на рівні 16-17 поверхів. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 90 м².

Станом на ранок відомо, що Дарницький та Дніпровський райони залишилися переважно без тепла через російські удари.

Кличко уточнив, що зараз у Києві вже 1170 багатоповерхівок без теплопостачання.

За словами мера, комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи.

