Масована атака Росії на Київ — які наслідки

Протягом ночі 3 лютого російські загарбники здійснювали масований повітряний напад на столицю України. Згідно з останніми даними, постраждали троє мирних мешканців міста.
Головні тези:
- У Шевченківському районі сталося займання багатоповерхівки, 2 людей отримали травми.
- Станом на ранок усі пожежі ліквідовані. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Наслідки нової атаки Росії на Київ — що відомо
Близько 02:00 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Дніпровському районі сталося загоряння в приміщенні дитсадка.
Також, за його словами, відбулося падіння уламків БпЛА на кілька житлових будинків.
Він також підтвердив, що на ще одній локації горіли складські приміщення — вогонь вдалося приборкати.
Як зазначив мер, Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на територію АЗС пошкоджена будівля АЗС, 4 авто, лінії електропередач.
Станом на ранок відомо, що Дарницький та Дніпровський райони залишилися переважно без тепла через російські удари.
Кличко уточнив, що зараз у Києві вже 1170 багатоповерхівок без теплопостачання.
За словами мера, комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи.
