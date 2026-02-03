Сили ППО знешкодили 38 російських ракет і 412 дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом ночі 2-3 лютого Росія завдавала комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Загалом було зафіксовано 521 ворожий засіб повітряного нападу. Сили ППО змогли знешкодити 450 російських цілей.

Головні тези:

  • Відбулося влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях.
  • Атака ворога триває, в повітряному просторі ще кілька ворожих БпЛА.

Атака Росії на Україну 2-3 лютого — як відпрацювала ППО

Для нового нападу ворог використав:

  • 4 ракети “Циркон”/“Онікс” (район пуску ТОТ АР Крим);

  • 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 (район пусків — Брянська обл. — РФ, ТОТ Криму);

  • 7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. — РФ);

  • 28 крилатих ракет “Х-101/Іскандер-К” (акваторія Каспійського моря, Курської обл. — РФ);

  • 450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 300 із них — "шахеди".

Основні напрямки удару — Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей — 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:

  • 4 ракети “Циркон”/“Онікс”;

  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

  • 3 крилаті ракети Х-22/Х-32;

  • 20 крилатих ракет “Х-101/Іскандер-К”;

  • 412 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.

Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

