Росіяни вбили літню жінку на Харківщині
Україна
Росіяни вбили літню жінку на Харківщині

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Атаки Росії на Харків та область - останні подробиці
Харків та ще 16 населених пунктів Харківської області потерпали від російських ударів 2 лютого. Місцева влада повідомляє, що внаслідок ворожих атак загинула пенсіонерка та ще 5 цивільних отримали поранення.

Головні тези:

  •  На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі
  •  На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. 

Атаки Росії на Харків та область — останні подробиці

Про наслідки ворожих ударів повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він офіційно підтвердив, що в селі Новоосинове Курилівської громади жертвою російської атаки стала 85-річна жінка — її врятувати не вдалося.

Окрім того, серед потерпілих — 61-річна жінка і 58-річний чоловік.

У сел. Ківшарівка Куп'янської громади постраждав 67-річний чоловік; у м. Дергачі постраждали 22-річний чоловік і 79-річна жінка, — заявив Синєгубов.

Також під удари російських дронів потрапили Слобідський, Шевченківський, Основ'янський, Салтівський, Холодногірський райони Харкова.

Ворог знову активно атакував енергетичну інфраструктуру всього регіону.

Цьогго разу армія Росії використала різні види озброєння:

  • 5 ракет (тип встановлюється);

  • 5 КАБ;

  • 25 безпілотників типу "Герань-2";

  • 3 БпЛА типу "Молнія";

  • 4 FPV-дрони;

  • 36 БпЛА (тип встановлюється).

Олег Синєгубов додав, що протягом минулої доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.

