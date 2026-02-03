Россияне убили пожилую женщину на Харьковщине

Харьков и еще 16 населенных пунктов Харьковской области страдали от российских ударов 2 февраля. Местные власти сообщают, что в результате вражеских атак погибла пенсионерка и еще 5 гражданских получили ранения.
Главные тезисы
- На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи.
- На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак.
Атаки России на Харьков и область — последние подробности
О последствиях вражеских ударов сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он официально подтвердил, что в селе Новоосиново Куриловской общины жертвой российской атаки стала 85-летняя женщина — ее спасти не удалось.
Кроме того, среди пострадавших 61-летняя женщина и 58-летний мужчина.
Также под удары российских дронов попали Слободской, Шевченковский, Основянский, Салтовский, Холодногорский районы Харькова.
Враг снова активно атаковал энергетическую инфраструктуру всего региона.
В этот раз армия России использовала разные виды вооружения:
5 ракет (тип устанавливается);
5 КАБ;
25 беспилотников типа "Герань-2";
3 БпЛА типа "Молния";
4 FPV-дроны;
36 БпЛА (тип устанавливается).
Олег Синегубов добавил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-