Россияне убили пожилую женщину на Харьковщине

Харьков и еще 16 населенных пунктов Харьковской области страдали от российских ударов 2 февраля. Местные власти сообщают, что в результате вражеских атак погибла пенсионерка и еще 5 гражданских получили ранения.

Атаки России на Харьков и область — последние подробности

О последствиях вражеских ударов сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он официально подтвердил, что в селе Новоосиново Куриловской общины жертвой российской атаки стала 85-летняя женщина — ее спасти не удалось.

Кроме того, среди пострадавших 61-летняя женщина и 58-летний мужчина.

В Ковшаровке Купянской общины пострадал 67-летний мужчина; в Дергачах пострадали 22-летний мужчина и 79-летняя женщина, — заявил Синегубов. Поделиться

Также под удары российских дронов попали Слободской, Шевченковский, Основянский, Салтовский, Холодногорский районы Харькова.

Враг снова активно атаковал энергетическую инфраструктуру всего региона.

В этот раз армия России использовала разные виды вооружения:

5 ракет (тип устанавливается);

5 КАБ;

25 беспилотников типа "Герань-2";

3 БпЛА типа "Молния";

4 FPV-дроны;

36 БпЛА (тип устанавливается).

Олег Синегубов добавил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений.