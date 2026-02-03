Россияне убили пожилую женщину на Харьковщине
Россияне убили пожилую женщину на Харьковщине

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Атаки России на Харьков и область — последние подробности
Харьков и еще 16 населенных пунктов Харьковской области страдали от российских ударов 2 февраля. Местные власти сообщают, что в результате вражеских атак погибла пенсионерка и еще 5 гражданских получили ранения.

Главные тезисы

  • На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи.
  • На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак.

Атаки России на Харьков и область — последние подробности

О последствиях вражеских ударов сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он официально подтвердил, что в селе Новоосиново Куриловской общины жертвой российской атаки стала 85-летняя женщина — ее спасти не удалось.

Кроме того, среди пострадавших 61-летняя женщина и 58-летний мужчина.

В Ковшаровке Купянской общины пострадал 67-летний мужчина; в Дергачах пострадали 22-летний мужчина и 79-летняя женщина, — заявил Синегубов.

Также под удары российских дронов попали Слободской, Шевченковский, Основянский, Салтовский, Холодногорский районы Харькова.

Враг снова активно атаковал энергетическую инфраструктуру всего региона.

В этот раз армия России использовала разные виды вооружения:

  • 5 ракет (тип устанавливается);

  • 5 КАБ;

  • 25 беспилотников типа "Герань-2";

  • 3 БпЛА типа "Молния";

  • 4 FPV-дроны;

  • 36 БпЛА (тип устанавливается).

Олег Синегубов добавил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений.

Последствия новой атаки России на Киев – что известно

