"Все на грани краха". Путин может потерять контроль над Чечней
Категория
Политика
Дата публикации

"Все на грани краха". Путин может потерять контроль над Чечней

Путин может потерять Чечню
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

Как удалось узнать изданию Financial Times, российский диктатор Владимир Путин может столкнуться с новой серьезной проблемой из-за ухудшения состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова и его предполагаемого преемника – сына Адама.

Главные тезисы

  • Политическая архитектура Чечни, построенная Кадыровым, оказалась на грани краха.
  • Все это может подорвать власть Путина в регионе.

Путин может потерять Чечню

Ни для кого не секрет, что около двух десятилетий подряд Кадыров играл важную для Кремля роль — руководил республикой "железной рукой" и удерживал под контролем напряжения в регионе.

Де-факто Путин разрешил своему ставленнику руководить Чечней как криминальным государством, игнорируя многочисленные преступления: убийства, пытки, похищение людей, а также обогащение самого Кадырова и членов его семьи.

Несмотря на это, в последнее время все чаще ходят мысли о плохом здоровье 49-летнего Кадырова.

Недавно стало известно, что его госпитализировали в Москву после приезда на заседание Госсовета с участием Путина.

Украинские СМИ получили информацию о том, что Кадыров страдает почечной недостаточностью.

Более того, Адам — его 18-летний сын и вероятный преемник — также испытывает серьезные проблемы со здоровьем после недавнего ДТП, которое сам и спровоцировал.

Политическая архитектура, конструкция, которую Кадыров построил вместе со своим преемником, сейчас все на грани краха. Система Путина достаточно хрупкая. Она кажется сильной диктатурой, но у каждой диктатуры есть свои слабые места. И Кавказ — самое слабое место для них, — заявил политический аналитик Руслан Айсин.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Выигрывает Путин". Писториус отреагировал на кризис в НАТО
Кризис в НАТО может иметь фатальные последствия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует новую атаку вглубь Украины
Путин хочет обмануть Украину и США
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Маск заявил, что уже противодействует "Шахедам" на Starlink
Маск выполняет обещание, которое дал Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?