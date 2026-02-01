"Все на грани краха". Путин может потерять контроль над Чечней

Как удалось узнать изданию Financial Times, российский диктатор Владимир Путин может столкнуться с новой серьезной проблемой из-за ухудшения состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова и его предполагаемого преемника – сына Адама.
Главные тезисы
- Политическая архитектура Чечни, построенная Кадыровым, оказалась на грани краха.
- Все это может подорвать власть Путина в регионе.
Путин может потерять Чечню
Ни для кого не секрет, что около двух десятилетий подряд Кадыров играл важную для Кремля роль — руководил республикой "железной рукой" и удерживал под контролем напряжения в регионе.
Де-факто Путин разрешил своему ставленнику руководить Чечней как криминальным государством, игнорируя многочисленные преступления: убийства, пытки, похищение людей, а также обогащение самого Кадырова и членов его семьи.
Несмотря на это, в последнее время все чаще ходят мысли о плохом здоровье 49-летнего Кадырова.
Недавно стало известно, что его госпитализировали в Москву после приезда на заседание Госсовета с участием Путина.
Украинские СМИ получили информацию о том, что Кадыров страдает почечной недостаточностью.
Более того, Адам — его 18-летний сын и вероятный преемник — также испытывает серьезные проблемы со здоровьем после недавнего ДТП, которое сам и спровоцировал.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-