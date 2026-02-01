"Все на грани краха". Путин может потерять контроль над Чечней

Как удалось узнать изданию Financial Times, российский диктатор Владимир Путин может столкнуться с новой серьезной проблемой из-за ухудшения состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова и его предполагаемого преемника – сына Адама.

Путин может потерять Чечню

Ни для кого не секрет, что около двух десятилетий подряд Кадыров играл важную для Кремля роль — руководил республикой "железной рукой" и удерживал под контролем напряжения в регионе.

Де-факто Путин разрешил своему ставленнику руководить Чечней как криминальным государством, игнорируя многочисленные преступления: убийства, пытки, похищение людей, а также обогащение самого Кадырова и членов его семьи.

Несмотря на это, в последнее время все чаще ходят мысли о плохом здоровье 49-летнего Кадырова.

Недавно стало известно, что его госпитализировали в Москву после приезда на заседание Госсовета с участием Путина.

Украинские СМИ получили информацию о том, что Кадыров страдает почечной недостаточностью.

Более того, Адам — его 18-летний сын и вероятный преемник — также испытывает серьезные проблемы со здоровьем после недавнего ДТП, которое сам и спровоцировал.