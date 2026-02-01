"Выигрывает Путин". Писториус отреагировал на кризис в НАТО

По словам главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса, текущую ситуацию в НАТО сравнима с кризисом после 20 лет брака. Он также предупредил членов блока, что выиграет от этого только российский диктатор Владимир Путин.
Главные тезисы
- Писториус считает, что НАТО еще можно спасти от коллапса.
- По его убеждению, все члены блока должны бороться за это.
Кризис в НАТО может иметь фатальные последствия
Журналисты поинтересовались у Писториуса, есть ли еще уверенность в том, что США придут на помощь своим союзникам, если произойдет вторжение врага в одну из стран НАТО.
По словам министра обороны, прожившие столько лет в браке сталкиваются с кризисом доверия и отчуждением.
Он также добавил, что в этой ситуации вариантов немного: убежать или сражаться за отношения.
На этом фоне он также отметил, что единство НАТО никуда не исчезло, а Штаты пока не собираются выходить из блока.
