"Выигрывает Путин". Писториус отреагировал на кризис в НАТО

По словам главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса, текущую ситуацию в НАТО сравнима с кризисом после 20 лет брака. Он также предупредил членов блока, что выиграет от этого только российский диктатор Владимир Путин.

Кризис в НАТО может иметь фатальные последствия

Журналисты поинтересовались у Писториуса, есть ли еще уверенность в том, что США придут на помощь своим союзникам, если произойдет вторжение врага в одну из стран НАТО.

По словам министра обороны, прожившие столько лет в браке сталкиваются с кризисом доверия и отчуждением.

Он также добавил, что в этой ситуации вариантов немного: убежать или сражаться за отношения.

Люди, прожившие в браке 20 лет, в какой-то момент могут пережить кризис. Кризис доверия, кризис отчуждения. Или меняются приоритеты в собственном взгляде на жизнь. Тогда, упрощенно говоря, возникают два глубоко человеческих, инстинктивных импульса: бегство или борьба. Борис Писториус Министр обороны Германии

На этом фоне он также отметил, что единство НАТО никуда не исчезло, а Штаты пока не собираются выходить из блока.