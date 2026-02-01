"Выигрывает Путин". Писториус отреагировал на кризис в НАТО
Кризис в НАТО может иметь фатальные последствия
Источник:  RND

По словам главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса, текущую ситуацию в НАТО сравнима с кризисом после 20 лет брака. Он также предупредил членов блока, что выиграет от этого только российский диктатор Владимир Путин.

  • Писториус считает, что НАТО еще можно спасти от коллапса.
  • По его убеждению, все члены блока должны бороться за это.

Журналисты поинтересовались у Писториуса, есть ли еще уверенность в том, что США придут на помощь своим союзникам, если произойдет вторжение врага в одну из стран НАТО.

По словам министра обороны, прожившие столько лет в браке сталкиваются с кризисом доверия и отчуждением.

Он также добавил, что в этой ситуации вариантов немного: убежать или сражаться за отношения.

Люди, прожившие в браке 20 лет, в какой-то момент могут пережить кризис. Кризис доверия, кризис отчуждения. Или меняются приоритеты в собственном взгляде на жизнь. Тогда, упрощенно говоря, возникают два глубоко человеческих, инстинктивных импульса: бегство или борьба.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны Германии

На этом фоне он также отметил, что единство НАТО никуда не исчезло, а Штаты пока не собираются выходить из блока.

Кстати, единственный, кто выиграет (в этой ситуации — ред.) Путин, — предупредил Писториус.

