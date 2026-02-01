"Виграє Путін". Пісторіус відреагував на кризу в НАТО

За словами глави Міністерства оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, поточну ситуацію в НАТО можна порівняти із кризою після 20 років шлюбу. Він також попередив членів блоку, що від цього виграє лише російський диктатор Володимир Путін.
Головні тези:
- Пісторіус вважає, що НАТО ще можна врятувати від колапсу.
- На його переконання, усі члени блоку повинні боротися за його збереження.
Криза в НАТО може мати фатальні наслідки
Журналісти поцікавилися в Пісторіуса, чи є ще впевненість у тому, що США прийдуть на допомогу своїм союзникам, якщо відбудеться вторгнення ворога в одну з країн НАТО.
За словами міністра оборони, ті, хто прожив стільки років у шлюбі, стикаються з кризою довіри і відчуженням.
Він також додав, що в цій ситуації варіантів небагато: втекти або боротися за відносини.
На цьому тлі він також наголосив, що єдність НАТО нікуди не зникла, а Штати поки не збираються виходити з блоку.
