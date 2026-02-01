Путин планирует новую атаку вглубь Украины

Редакция издания The New York Times проанализировала ход мирных переговоров Украины, России и США и пришла к выводу, что российский диктатор Владимир Путин может начать новое наступление в глубь Украины, если Киев согласится вывести свои войска из Донецкой области.
Главные тезисы
- Путин хочет забрать у Украины один из ее главных козырей – мощные укрепления в Донецкой области.
- Однако пока Киев не собирается соглашаться на это требование.
Путин хочет обмануть Украину и США
1 февраля в Абу-Даби стартует новый раунд переговоров при посредничестве команды американского лидера Дональда Трампа.
Однако американские аналитики склоняются к мнению, что Москва лишь имитирует усилия по поиску мирных сценариев.
Ни для кого не секрет, что Кремль активно добивается вывода украинских войск из Донецкой области.
Существует высокая вероятность того, что Путин не будет придерживаться положений мирного плана после потенциальной передачи части украинских земель России.
Диктатор отдает себе отчет, что его армия окажется в идеальной стратегической позиции для начала нового, молниеносного вторжения вглубь ослабленной Украины.
Именно поэтому украинский лидер Владимир Зеленский не спешит идти на столь болезненные уступки ради иллюзорного мира.
