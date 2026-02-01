Путин планирует новую атаку вглубь Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Путин планирует новую атаку вглубь Украины

Путин хочет обмануть Украину и США
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Times

Редакция издания The New York Times проанализировала ход мирных переговоров Украины, России и США и пришла к выводу, что российский диктатор Владимир Путин может начать новое наступление в глубь Украины, если Киев согласится вывести свои войска из Донецкой области.

Главные тезисы

  • Путин хочет забрать у Украины один из ее главных козырей – мощные укрепления в Донецкой области.
  • Однако пока Киев не собирается соглашаться на это требование.

Путин хочет обмануть Украину и США

1 февраля в Абу-Даби стартует новый раунд переговоров при посредничестве команды американского лидера Дональда Трампа.

Однако американские аналитики склоняются к мнению, что Москва лишь имитирует усилия по поиску мирных сценариев.

Ни для кого не секрет, что Кремль активно добивается вывода украинских войск из Донецкой области.

Эксперты опасаются, что сдача Славянска и Краматорска лишит Киев мощнейшей линии обороны на востоке. Часть Донецкой области, которую все еще удерживает Украина, является одной из наиболее укрепленных частей фронта, поскольку оборонные сооружения здесь возводились с 2014 года, задолго до полномасштабного вторжения России.

Существует высокая вероятность того, что Путин не будет придерживаться положений мирного плана после потенциальной передачи части украинских земель России.

Диктатор отдает себе отчет, что его армия окажется в идеальной стратегической позиции для начала нового, молниеносного вторжения вглубь ослабленной Украины.

Именно поэтому украинский лидер Владимир Зеленский не спешит идти на столь болезненные уступки ради иллюзорного мира.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты убили двух человек в Днепре
Атака России на Днепр – какие последствия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Выигрывает Путин". Писториус отреагировал на кризис в НАТО
Кризис в НАТО может иметь фатальные последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили 2 пункта управления армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 1 февраля 2026 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?