Путин планирует новую атаку вглубь Украины

Редакция издания The New York Times проанализировала ход мирных переговоров Украины, России и США и пришла к выводу, что российский диктатор Владимир Путин может начать новое наступление в глубь Украины, если Киев согласится вывести свои войска из Донецкой области.

Путин хочет обмануть Украину и США

1 февраля в Абу-Даби стартует новый раунд переговоров при посредничестве команды американского лидера Дональда Трампа.

Однако американские аналитики склоняются к мнению, что Москва лишь имитирует усилия по поиску мирных сценариев.

Ни для кого не секрет, что Кремль активно добивается вывода украинских войск из Донецкой области.

Эксперты опасаются, что сдача Славянска и Краматорска лишит Киев мощнейшей линии обороны на востоке. Часть Донецкой области, которую все еще удерживает Украина, является одной из наиболее укрепленных частей фронта, поскольку оборонные сооружения здесь возводились с 2014 года, задолго до полномасштабного вторжения России. Поделиться

Существует высокая вероятность того, что Путин не будет придерживаться положений мирного плана после потенциальной передачи части украинских земель России.

Диктатор отдает себе отчет, что его армия окажется в идеальной стратегической позиции для начала нового, молниеносного вторжения вглубь ослабленной Украины.

Именно поэтому украинский лидер Владимир Зеленский не спешит идти на столь болезненные уступки ради иллюзорного мира.