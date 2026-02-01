Российские оккупанты убили двух человек в Днепре

В Днепре в результате удара российского БПЛА погибли два человека: женщина и мужчина. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака России на Днепр — какие последствия

Александр Ганжа рассказал об актуальной ситуации в регионе по состоянию на утро 1 февраля.

В Днепре из-за попадания вражеского БПЛА погибли два человека: женщина и мужчина. Искренние соболезнования родным и близким. Атака произошла ночью. Возник пожар, разрушен частный дом, еще два — повреждены. Поврежден также легковой автомобиль. Александр Ганжа Глава Днепропетровской ОВА

По словам Ганжи, еще вечером 31 января армия РФ начала активно обстреливать Никопольщину.

На этот раз враг использовал артиллерию и FPV-дроны.

Под удары российских захватчиков попали райцентр и Марганецкая община.

Так, известно о повреждении двух многоквартирных домов и четырех частных, хозяйственной постройки, кафе, нескольких магазинов, авто.

Враг задел газопровод и линию электропередач. По уточненной информации, вчера днем из-за артобстрела Покровской общины разбиты еще один частный дом и хозяйственное сооружение, — сообщил Ганжа.