Российские оккупанты убили двух человек в Днепре
Украина
Российские оккупанты убили двух человек в Днепре

Атака России на Днепр – какие последствия
Источник:  Днепропетровская ОГА

В Днепре в результате удара российского БПЛА погибли два человека: женщина и мужчина. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Главные тезисы

  • Под удары врага попали разные районы области.
  • Российские захватчики активно били по райцентру и Марганецкой общине.

Атака России на Днепр — какие последствия

Александр Ганжа рассказал об актуальной ситуации в регионе по состоянию на утро 1 февраля.

В Днепре из-за попадания вражеского БПЛА погибли два человека: женщина и мужчина. Искренние соболезнования родным и близким. Атака произошла ночью. Возник пожар, разрушен частный дом, еще два — повреждены. Поврежден также легковой автомобиль.

Александр Ганжа

Александр Ганжа

Глава Днепропетровской ОВА

Фото: facebook.com/oleksandrganzha

По словам Ганжи, еще вечером 31 января армия РФ начала активно обстреливать Никопольщину.

На этот раз враг использовал артиллерию и FPV-дроны.

Под удары российских захватчиков попали райцентр и Марганецкая община.

Фото: facebook.com/oleksandrganzha

Так, известно о повреждении двух многоквартирных домов и четырех частных, хозяйственной постройки, кафе, нескольких магазинов, авто.

Враг задел газопровод и линию электропередач. По уточненной информации, вчера днем из-за артобстрела Покровской общины разбиты еще один частный дом и хозяйственное сооружение, — сообщил Ганжа.

Фото: facebook.com/oleksandrganzha

