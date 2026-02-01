Российские оккупанты убили двух человек в Днепре

В Днепре в результате удара российского БПЛА погибли два человека: женщина и мужчина. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Главные тезисы
- Под удары врага попали разные районы области.
- Российские захватчики активно били по райцентру и Марганецкой общине.
Атака России на Днепр — какие последствия
Александр Ганжа рассказал об актуальной ситуации в регионе по состоянию на утро 1 февраля.
По словам Ганжи, еще вечером 31 января армия РФ начала активно обстреливать Никопольщину.
На этот раз враг использовал артиллерию и FPV-дроны.
Под удары российских захватчиков попали райцентр и Марганецкая община.
Так, известно о повреждении двух многоквартирных домов и четырех частных, хозяйственной постройки, кафе, нескольких магазинов, авто.
