Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 76 вражеских целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 31 января и 1 февраля российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 90 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 9 локациях.
ПВО смогла отразить новую атаку РФ
В этот раз российское воздушное нападение началось в 18:00 31 января.
Вражеские дроны летели с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк.
Согласно последним данным, около 60 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 2 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
