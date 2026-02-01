Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 76 вражеских целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 31 января и 1 февраля российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 90 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

ПВО смогла отразить новую атаку РФ

В этот раз российское воздушное нападение началось в 18:00 31 января.

Вражеские дроны летели с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк.

Согласно последним данным, около 60 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 2 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.