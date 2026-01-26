ЕС окончательно запретит импорт российского газа до 2027 года

Страны Европейского Союза 26 января окончательно одобрили план по запрету импорта российского газа до конца 2027 года.
Главные тезисы
- Страны ЕС окончательно утвердили запрет на импорт российского газа до конца 2027 года.
- ЕС прекратит импорт российского сжиженного природного газа к концу 2026 года и трубопроводного газа до 30 сентября 2027 года.
- В случае несоблюдения правил предусмотрены штрафы как для физических, так и для юридических лиц.
ЕС в 2027 году уже не будет импортировать российский газ
Страны ЕС приняли закон на встречи в Брюсселе в понедельник. Венгрия и Словакия проголосовали против, однако решение было принято квалифицированным большинством (72% государств-членов ЕС, представляющих 65% населения — ред.).
Согласно регламенту, импорт российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа в ЕС будет запрещен через шесть недель после вступления закона в силу.
Однако для действующих контрактов государств-членов будет действовать переходный период.
Странам разрешается отсрочить запрет до 1 ноября 2027 года в том случае, если они испытывают трудности с заполнением своих газовых хранилищ газом из-за границы накануне зимнего отопительного сезона.
За несоблюдение правил предусмотрены штрафы физическим и юридическим лицам.
Кроме того, в ЕС будут проверять страну добычи газа, прежде чем разрешить импорт газа на территорию блока.
Как известно, в декабре за план отказа от российского газа проголосовал Европейский парламент.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-