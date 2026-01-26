ЕС окончательно запретит импорт российского газа до 2027 года
ЕС окончательно запретит импорт российского газа до 2027 года

Council of the European Union
ЕС
Страны Европейского Союза 26 января окончательно одобрили план по запрету импорта российского газа до конца 2027 года.

Главные тезисы

  • Страны ЕС окончательно утвердили запрет на импорт российского газа до конца 2027 года.
  • ЕС прекратит импорт российского сжиженного природного газа к концу 2026 года и трубопроводного газа до 30 сентября 2027 года.
  • В случае несоблюдения правил предусмотрены штрафы как для физических, так и для юридических лиц.

ЕС в 2027 году уже не будет импортировать российский газ

Страны ЕС приняли закон на встречи в Брюсселе в понедельник. Венгрия и Словакия проголосовали против, однако решение было принято квалифицированным большинством (72% государств-членов ЕС, представляющих 65% населения — ред.).

Согласно регламенту, импорт российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа в ЕС будет запрещен через шесть недель после вступления закона в силу.

Однако для действующих контрактов государств-членов будет действовать переходный период.

Согласно плану, ЕС окончательно прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года, а трубопроводного газа — до 30 сентября 2027 года.

Странам разрешается отсрочить запрет до 1 ноября 2027 года в том случае, если они испытывают трудности с заполнением своих газовых хранилищ газом из-за границы накануне зимнего отопительного сезона.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы физическим и юридическим лицам.

Кроме того, в ЕС будут проверять страну добычи газа, прежде чем разрешить импорт газа на территорию блока.

Как известно, в декабре за план отказа от российского газа проголосовал Европейский парламент.

