ЕС окончательно запретит импорт российского газа до 2027 года

Страны Европейского Союза 26 января окончательно одобрили план по запрету импорта российского газа до конца 2027 года.

Страны ЕС приняли закон на встречи в Брюсселе в понедельник. Венгрия и Словакия проголосовали против, однако решение было принято квалифицированным большинством (72% государств-членов ЕС, представляющих 65% населения — ред.).

Согласно регламенту, импорт российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа в ЕС будет запрещен через шесть недель после вступления закона в силу.

Однако для действующих контрактов государств-членов будет действовать переходный период.

Согласно плану, ЕС окончательно прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года, а трубопроводного газа — до 30 сентября 2027 года.

Странам разрешается отсрочить запрет до 1 ноября 2027 года в том случае, если они испытывают трудности с заполнением своих газовых хранилищ газом из-за границы накануне зимнего отопительного сезона.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы физическим и юридическим лицам.

Кроме того, в ЕС будут проверять страну добычи газа, прежде чем разрешить импорт газа на территорию блока.