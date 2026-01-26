ЄС остаточно заборонить імпорт російського газу до 2027 року

Країни Європейського Союзу 26 січня остаточно схвалили план щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.
Головні тези:
- Країни ЄС остаточно схвалили план заборони імпорту російського газу до 2027 року на зустрічі в Брюсселі.
- ЄС припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року та трубопровідного до 30 вересня 2027 року.
- Діє перехідний період для контрактів держав-членів, а за недотримання правил передбачені штрафи для фізичних та юридичних осіб.
ЄС у 2027 році вже не буде імпортувати російський газ
Країни ЄС схвалили закон на зустрічі в Брюсселі в понеділок. Угорщина та Словаччина проголосували проти, однак рішення було ухвалене кваліфікованою більшістю (72% держав-членів ЄС, що представляють 65% населення — ред.).
Згідно з регламентом, імпорт російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу до ЄС буде заборонено через шість тижнів після набрання чинності закону.
Однак для чинних контрактів держав-членів діятиме перехідний період.
Країнам дозволяється відтермінувати заборону щонайпізніше до 1 листопада 2027 року у тому випадку, якщо вони мають труднощі з заповненням своїх газових сховищ газом з-за кордону напередодні зимового опалювального сезону.
За недотримання правил передбачені штрафи для фізичних та юридичних осіб.
Крім того, у ЄС перевірятимуть країну видобутку газу, перш ніж дозволити імпорт газу на територію блоку.
Як відомо, у грудні за план відмови від російського газу проголосував Європейський парламент.
