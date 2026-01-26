ЄС остаточно заборонить імпорт російського газу до 2027 року
ЄС остаточно заборонить імпорт російського газу до 2027 року

Council of the European Union
ЄС
Країни Європейського Союзу 26 січня остаточно схвалили план щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Головні тези:

  • Країни ЄС остаточно схвалили план заборони імпорту російського газу до 2027 року на зустрічі в Брюсселі.
  • ЄС припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року та трубопровідного до 30 вересня 2027 року.
  • Діє перехідний період для контрактів держав-членів, а за недотримання правил передбачені штрафи для фізичних та юридичних осіб.

ЄС у 2027 році вже не буде імпортувати російський газ

Країни ЄС схвалили закон на зустрічі в Брюсселі в понеділок. Угорщина та Словаччина проголосували проти, однак рішення було ухвалене кваліфікованою більшістю (72% держав-членів ЄС, що представляють 65% населення — ред.).

Згідно з регламентом, імпорт російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу до ЄС буде заборонено через шість тижнів після набрання чинності закону.

Однак для чинних контрактів держав-членів діятиме перехідний період.

Згідно із планом, ЄС остаточно припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Країнам дозволяється відтермінувати заборону щонайпізніше до 1 листопада 2027 року у тому випадку, якщо вони мають труднощі з заповненням своїх газових сховищ газом з-за кордону напередодні зимового опалювального сезону.

За недотримання правил передбачені штрафи для фізичних та юридичних осіб.

Крім того, у ЄС перевірятимуть країну видобутку газу, перш ніж дозволити імпорт газу на територію блоку.

Як відомо, у грудні за план відмови від російського газу проголосував Європейський парламент.

