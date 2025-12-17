Європарламент підтримав план відмови ЄС від російського газу — коли це відбудеться
Європейський парламент схвалив план Європейського Союзу щодо поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Головні тези:

  • Європарламент схвалив план відмови ЄС від імпорту російського газу до кінця 2027 року з великою більшістю голосів.
  • Заборона російського скрапленого природного газу в ЄС запланована на початок 2026 року, а трубопровідного газу - до 30 вересня 2027 року.
  • План також передбачає встановлення штрафів для держав-членів ЄС за порушення цієї заборони.

ЄС відмовляється від російського газу — рішення Європарламенту

За план відмови від імпорту російського газу проголосували 500 євродепутатів. 120 — виступили "проти" та 32 утрималися. Тепер план має офіційно схвалити Рада ЄС, перш ніж він набуде чинності.

Очікується, що його погодять на початку 2026 року.

Згідно з планом, російський скраплений природний газ (СПГ) буде заборонено в ЄС на початку 2026 року після того, як закон набуде чинності. Натомість імпорт трубопровідного газу буде поступово припинено до 30 вересня 2027 року.

Новий закон також встановлює штрафи, які держави-члени застосовуватимуть до операторів за порушення.

Під час переговорів з данським головуванням у Раді ЄС, депутати Європарламенту наполягали на забороні будь-якого імпорту російської нафти. Єврокомісія зобов'язалася представити законодавство з цього питання на початку 2026 року, щоб заборона на імпорту російської нафти могла набути чинності якомога швидше, але не пізніше кінця 2027 року.

Депутати Європарламенту також наполягали на затвердженні суворіших умов, за яких може відбутися тимчасове призупинення заборони на імпорт у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з енергетичною безпекою ЄС.

Щоб усунути лазівки та зменшити ризик обходу правил, оператори повинні будуть надавати митним органам суворіші та детальніші докази країни виробництва їхнього газу перед його імпортом або зберіганням.

10 грудня посли Європейського Союзу погодили план поступового припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. В ЄС запевнили, що не повернуться до енергоносіїв з РФ навіть після завершення війни.

