Що відомо про відмову Німеччини від російського зрідженого газу

Як зазначають журналісти видання, компанія Deutsche Energy Terminal отримала наказ від Мінекономіки Німеччини не приймати жодних поставок ЗПГ з Росії.

Підкреслюється, що наказ був виданий із метою захисту суспільних інтересів, які переважають над економічною вигодою.

Російський ЗПГ

До початку розв’язанної Кремлем злочинної війни проти України наприкінці лютого 2022 року Німеччина була найбільшим покупцем російського ЗПГ серед інших європейських країн.

Після скорочення Росією трубопроводних поставок газу до Німеччини уряд країни на чолі з канцлером Олафом Шольцом прискорив пошук альтернативних варіантів імпорту газу і побудував низку LNG-терміналів для отримання ЗПГ.

У листі Міністерства економіки Німеччини підкреслюється, що дозвіл на поставки російського ЗПГ суперечив би самій меті будівництва цих LNG-терміналів, які мали на меті забезпечити незалежність країни від російського газу.

Німеччина не імпортує російський ЗПГ з моменту вторгнення РФ до України, і вказівка міністерства "гарантує, що це залишається незмінним".

Хто у ЄС ще імпортує російський ЗПГ

Хоча США та Велика Британія запровадили заборону на російський ЗПГ, ЄС продовжує імпортувати цей вид пального — 20% постачань ЗПГ у Європу походить з Росії.

Більшість російського ЗПГ надходить до Франції, Іспанії та Бельгії за довгостроковими контрактами, від яких компанії не можуть відмовитися, якщо не буде запроваджено повну заборону.

Німецька державна енергетична компанія Sefe має довгостроковий контракт на постачання ЗПГ з російського заводу в Ямалі, водночас майже весь цей обсяг направляється на імпортний термінал у Франції.