Что известно об отказе Германии от российского сжиженного газа

Как отмечают журналисты издания, компания Deutsche Energy Terminal получила приказ от Минэкономики Германии не принимать никаких поставок СПГ из России.

Подчеркивается, что приказ был издан с целью защиты общественных интересов, превосходящих экономическую выгоду.

Российский СПГ

До начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины в конце февраля 2022 г. Германия была крупнейшим покупателем российского СПГ среди других европейских стран.

После сокращения Россией трубопроводных поставок газа в Германию правительство страны во главе с канцлером Олафом Шольцом ускорило поиск альтернативных вариантов импорта газа и построило ряд LNG-терминалов для получения СПГ.

В письме Министерства экономики Германии подчеркивается, что разрешение на поставки российского СПГ противоречило бы самой цели строительства этих LNG-терминалов, которые имели целью обеспечить независимость страны от российского газа.

Германия не импортирует российскую СПГ с момента вторжения РФ в Украину, и указание министерства "гарантирует, что это остается неизменным".

Кто в ЕС еще импортирует российскую СПГ

Хотя США и Великобритания ввели запрет на российскую СПГ, ЕС продолжает импортировать этот вид горючего — 20% поставок СПГ в Европу происходит из России.

Большинство российского СПГ поступает во Францию, Испанию и Бельгию по долгосрочным контрактам, от которых компании не могут отказаться, если не будет введен полный запрет.

Немецкая государственная энергетическая компания Sefe имеет долгосрочный контракт на поставку СПГ с российского завода в Ямале, в то же время почти весь этот объем направляется на импортный терминал во Францию.