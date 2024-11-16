Минэкономики Германии приказало государственным LNG-терминалам принимать российский сжиженный газ.
Главные тезисы
- Запрет на российский сжиженный газ в немецких портах вызван началом войны России против Украины, вынудивший страну искать альтернативные источники газа.
- Решение Германии о запрете российского СПГ важно для обеспечения стабильности энергетического рынка Европы в условиях геополитических конфликтов.
- Многие европейские страны продолжают импортировать российский СПГ из-за долгосрочных контрактов, несмотря на запреты других стран, что вызывает дебаты о энергетической безопасности региона.
- Германия ускоряет строительство LNG-терминалов для импорта СПГ и стремится к независимости от российского газа, отказываясь от его поставок.
- Европейский Союз в целом продолжает импортировать российское СПГ, несмотря на запреты США и Великобритании, что поднимает вопросы об энергетической безопасности региона.
Что известно об отказе Германии от российского сжиженного газа
Как отмечают журналисты издания, компания Deutsche Energy Terminal получила приказ от Минэкономики Германии не принимать никаких поставок СПГ из России.
Подчеркивается, что приказ был издан с целью защиты общественных интересов, превосходящих экономическую выгоду.
До начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины в конце февраля 2022 г. Германия была крупнейшим покупателем российского СПГ среди других европейских стран.
После сокращения Россией трубопроводных поставок газа в Германию правительство страны во главе с канцлером Олафом Шольцом ускорило поиск альтернативных вариантов импорта газа и построило ряд LNG-терминалов для получения СПГ.
В письме Министерства экономики Германии подчеркивается, что разрешение на поставки российского СПГ противоречило бы самой цели строительства этих LNG-терминалов, которые имели целью обеспечить независимость страны от российского газа.
Германия не импортирует российскую СПГ с момента вторжения РФ в Украину, и указание министерства "гарантирует, что это остается неизменным".
Кто в ЕС еще импортирует российскую СПГ
Хотя США и Великобритания ввели запрет на российскую СПГ, ЕС продолжает импортировать этот вид горючего — 20% поставок СПГ в Европу происходит из России.
Большинство российского СПГ поступает во Францию, Испанию и Бельгию по долгосрочным контрактам, от которых компании не могут отказаться, если не будет введен полный запрет.
Немецкая государственная энергетическая компания Sefe имеет долгосрочный контракт на поставку СПГ с российского завода в Ямале, в то же время почти весь этот объем направляется на импортный терминал во Францию.
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