Европарламент поддержал план отказа ЕС от российского газа — когда это произойдет
Категория
Экономика
Дата публикации

Европарламент поддержал план отказа ЕС от российского газа — когда это произойдет

European Parliament
Европарламент
Читати українською

Европейский парламент одобрил план Европейского Союза по постепенному отказу от импорта российского газа до конца 2027 года.

Главные тезисы

  • Европарламент поддержал план по отказу ЕС от импорта российского газа до конца 2027 года.
  • Запрет на российский газ в ЕС запланирован на 2026 и 2027 год, с установлением штрафов за нарушение этого запрета.
  • План также включает в себя постепенное прекращение импорта трубопроводного газа и запрет на импорт российской нефти.

ЕС отказывается от российского газа — решение Европарламента

За план отказа от импорта российского газа проголосовало 500 евродепутатов. 120 выступили "против" и 32 воздержались. Теперь план должен официально одобрить Совет ЕС, прежде чем он вступит в силу.

Ожидается, что его согласуют в начале 2026 года.

Согласно плану, российский сжиженный природный газ (СПГ) будет запрещен в ЕС в начале 2026 года после вступления закона в силу. В то же время импорт трубопроводного газа будет постепенно прекращен до 30 сентября 2027 года.

Новый закон также устанавливает штрафы, которые государства-члены будут применять к операторам за нарушение.

Во время переговоров с датским председательством в Совете ЕС депутаты Европарламента настаивали на запрете любого импорта российской нефти. Еврокомиссия обязалась представить законодательство по этому вопросу в начале 2026 года, чтобы запрет на импорт российской нефти мог вступить в силу как можно скорее, но не позже конца 2027 года.

Депутаты Европарламента также настаивали на утверждении более строгих условий, при которых может произойти временная приостановка запрета на импорт в чрезвычайных ситуациях, связанных с энергетической безопасностью ЕС.

Чтобы устранить лазейки и уменьшить риск обхода правил, операторы должны будут предоставлять таможенным органам более строгие и подробные доказательства страны производства их газа перед его импортом или хранением.

10 декабря послы Европейского Союза согласовали план постепенного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года. В ЕС заверили, что не вернутся к энергоносителям из РФ даже после завершения войны.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Немецким портам запретили принимать российский сжиженный газ
Российский СПГ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан начал шантажировать Украину и ЕС из-за российского газа
Орбан
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС придумал, как запретить российский газ без последствий
У России серьезные проблемы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?