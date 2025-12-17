Европарламент поддержал план отказа ЕС от российского газа — когда это произойдет

Европейский парламент одобрил план Европейского Союза по постепенному отказу от импорта российского газа до конца 2027 года.
Главные тезисы
- Европарламент поддержал план по отказу ЕС от импорта российского газа до конца 2027 года.
- Запрет на российский газ в ЕС запланирован на 2026 и 2027 год, с установлением штрафов за нарушение этого запрета.
- План также включает в себя постепенное прекращение импорта трубопроводного газа и запрет на импорт российской нефти.
ЕС отказывается от российского газа — решение Европарламента
За план отказа от импорта российского газа проголосовало 500 евродепутатов. 120 выступили "против" и 32 воздержались. Теперь план должен официально одобрить Совет ЕС, прежде чем он вступит в силу.
Ожидается, что его согласуют в начале 2026 года.
Согласно плану, российский сжиженный природный газ (СПГ) будет запрещен в ЕС в начале 2026 года после вступления закона в силу. В то же время импорт трубопроводного газа будет постепенно прекращен до 30 сентября 2027 года.
Новый закон также устанавливает штрафы, которые государства-члены будут применять к операторам за нарушение.
Во время переговоров с датским председательством в Совете ЕС депутаты Европарламента настаивали на запрете любого импорта российской нефти. Еврокомиссия обязалась представить законодательство по этому вопросу в начале 2026 года, чтобы запрет на импорт российской нефти мог вступить в силу как можно скорее, но не позже конца 2027 года.
Чтобы устранить лазейки и уменьшить риск обхода правил, операторы должны будут предоставлять таможенным органам более строгие и подробные доказательства страны производства их газа перед его импортом или хранением.
10 декабря послы Европейского Союза согласовали план постепенного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года. В ЕС заверили, что не вернутся к энергоносителям из РФ даже после завершения войны.
