Европарламент поддержал план отказа ЕС от российского газа — когда это произойдет

Европейский парламент одобрил план Европейского Союза по постепенному отказу от импорта российского газа до конца 2027 года.

ЕС отказывается от российского газа — решение Европарламента

За план отказа от импорта российского газа проголосовало 500 евродепутатов. 120 выступили "против" и 32 воздержались. Теперь план должен официально одобрить Совет ЕС, прежде чем он вступит в силу.

Ожидается, что его согласуют в начале 2026 года.

Согласно плану, российский сжиженный природный газ (СПГ) будет запрещен в ЕС в начале 2026 года после вступления закона в силу. В то же время импорт трубопроводного газа будет постепенно прекращен до 30 сентября 2027 года.

Новый закон также устанавливает штрафы, которые государства-члены будут применять к операторам за нарушение.

Во время переговоров с датским председательством в Совете ЕС депутаты Европарламента настаивали на запрете любого импорта российской нефти. Еврокомиссия обязалась представить законодательство по этому вопросу в начале 2026 года, чтобы запрет на импорт российской нефти мог вступить в силу как можно скорее, но не позже конца 2027 года.

Депутаты Европарламента также настаивали на утверждении более строгих условий, при которых может произойти временная приостановка запрета на импорт в чрезвычайных ситуациях, связанных с энергетической безопасностью ЕС.

Чтобы устранить лазейки и уменьшить риск обхода правил, операторы должны будут предоставлять таможенным органам более строгие и подробные доказательства страны производства их газа перед его импортом или хранением.