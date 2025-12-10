В ЄС узгодили тотальну відмову від російського газу

10 грудня офіційно стало відомо, що посли Європейського Союзу (COREPER I) погодили план поступового припинення імпорту російського газу. Це має відбутися до кінця 2027 року.
Головні тези:
- План передбачає припинення імпорту російського СПГ до 25 квітня 2026 року для короткострокових контрактів.
- Для довгострокових контрактів імпорт трубопровідного газу повинен припинитися до 30 вересня 2027 року.
Що відомо про план ЄС щодо газу РФ
За словами спікера головування Данії у Раді ЄС, COREPER I уже підтвердив угоду стосовно фінального компромісного тексту і тепер, як зазвичай, проінформує про це Європейський парламент.
Наступний етап — голосування за це рішення в Європейському парламенту — згодом плани затвердить Рада Євросоюзу.
Що важливо розуміти, посли ухвалили позитивне рішення після того, як головування Ради ЄС та перемовники Європарламенту досягли попередньої згоди 3 грудня.
Що стосується припинення імпорту трубопровідного газу заборона набере чинності 17 червня 2026 року для короткострокових контрактів.
Для довгострокових контрактів дедлайн встановлений на 30 вересня 2027 року, якщо держави-члени будуть дотримуватися цілей щодо заповнення сховищ.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-