В ЕС согласовали тотальный отказ от российского газа
Категория
Экономика
Дата публикации

Читати українською

10 декабря официально стало известно, что послы Европейского Союза (COREPER I) согласовали план постепенного прекращения импорта российского газа. Это должно произойти до конца 2027 года.

Главные тезисы

  • План предусматривает прекращение импорта российского СПГ до 25 апреля 2026 г. для краткосрочных контрактов.
  • Для долгосрочных контрактов импорт трубопроводного газа должен прекратиться до 30 сентября 2027 года.

По словам спикера председательства Дании в Совете ЕС, COREPER I уже подтвердил соглашение по поводу финального компромиссного текста и теперь, как обычно, проинформирует об этом Европейский парламент.

Следующий этап — голосование за это решение в Европейском парламенте — впоследствии планы утвердит Совет Евросоюза.

Что важно понимать, послы приняли положительное решение после того, как председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительного согласия 3 декабря.

Согласно согласованному предложению, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды", ЕС прекратит импорт российского СПГ до 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и до 1 января 2027 года — для долгосрочных контрактов.

Что касается прекращения импорта трубопроводного газа, запрет вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов.

Для долгосрочных контрактов дедлайн установлен на 30 сентября 2027 г., если государства-члены будут придерживаться целей по заполнению хранилищ.

