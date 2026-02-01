Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 76 ворожих цілей

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 31 січня та 1 лютого російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 90 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 9 локаціях.
ППО змогла відбити нову атаку РФ
Цього разу російський повітряний напад розпочався о 18:00 31 січня.
Ворожі дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк.
Згідно з останніми даними, близько 60 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 2 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
