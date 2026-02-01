Російські окупанти вбили двох людей у Дніпрі
Російські окупанти вбили двох людей у Дніпрі

Джерело:  Дніпропетровська ОДА

У Дніпрі внаслідок удару російського БпЛА загинули двоє людей: жінка і чоловік. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Головні тези:

  • Під удари ворога потрапили різні райони області.
  • Російські загарбники активно били по райцентру та Марганецькій громаді. 

Атака Росії на Дніпро — які наслідки

Олександр Ганжа розповів про актуальну ситуацію в регіоні станом на ранок 1 лютого.

У Дніпрі через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей: жінка і чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким. Атака сталася вночі. Виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два — пошкоджені. Понівечена також легкова автівка.

Олександр Ганжа

Глава Дніпропетровської ОВА

Фото: facebook.com/oleksandrganzha

За словами Ганжі, ще ввечері 31 січня армія РФ почала активно здійснювати обстріли Нікопольщини.

Цього разу ворог використовував артилерію і FPV-дрони.

Під удари російських загарбників потрапили райцентр та Марганецька громада.

Фото: facebook.com/oleksandrganzha

Так, відомо про пошкодження двох багатоквартирних будинків і чотирьох приватних, господарської споруди, кафе, кількох магазинів, авто.

Зачепило газогін і лінію електропередач. За уточненою інформацією, вчора вдень через артобстріл Покровської громади потрощені ще одна приватна оселя і господарська споруда, — повідомив Ганжа.

Фото: facebook.com/oleksandrganzha

