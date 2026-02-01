Російські окупанти вбили двох людей у Дніпрі

У Дніпрі внаслідок удару російського БпЛА загинули двоє людей: жінка і чоловік. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Головні тези:
- Під удари ворога потрапили різні райони області.
- Російські загарбники активно били по райцентру та Марганецькій громаді.
Атака Росії на Дніпро — які наслідки
Олександр Ганжа розповів про актуальну ситуацію в регіоні станом на ранок 1 лютого.
За словами Ганжі, ще ввечері 31 січня армія РФ почала активно здійснювати обстріли Нікопольщини.
Цього разу ворог використовував артилерію і FPV-дрони.
Під удари російських загарбників потрапили райцентр та Марганецька громада.
Так, відомо про пошкодження двох багатоквартирних будинків і чотирьох приватних, господарської споруди, кафе, кількох магазинів, авто.
