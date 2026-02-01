Украинские воины поразили 2 пункта управления армии РФ
Украинские воины поразили 2 пункта управления армии РФ

Генштаб ВСУ
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 31 января ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава, два пункта управления и одну другую важную цель российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1439-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 338 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 1 февраля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 240 680 (+1 090) человек;

  • танков — 11 625 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 980 (+3) ед;

  • артиллерийских систем — 36 777 (+9) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 120 134 (+206) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 76 439 (+62) ед;

  • специальной техники — 4 055 (+1) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 44 авиационных удара, сбросив 144 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 4053 дрона-камикадзе и произвел 3319 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 190 из реактивных систем залпового огня.

