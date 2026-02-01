Українські воїни уразили 2 пункти управління армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 31 січня ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження особового складу, два пункти управління та одну іншу важливу ціль російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1439-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом вчора на фронті відбулося 338 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 1 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 240 680 (+1 090) осіб;
танків — 11 625 (+6) од;
бойових броньованих машин — 23 980 (+3) од;
артилерійських систем — 36 777 (+9) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 120 134 (+206) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 76 439 (+62) од;
спеціальної техніки — 4 055 (+1) од.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 44 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані авіабомби.
Крім того, застосував 4053 дрони-камікадзе та здійснив 3319 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 190 — із реактивних систем залпового вогню.
