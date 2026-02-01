Путін планує нову атаку вглиб України

Редакція видання The New York Times проаналізувала хід мирних перемовин України, Росії та США та дійшла висновку, що російський диктатор Володимир Путін може розпочати новий наступ вглиб України, якщо Київ погодиться вивести свої війська з Донецької області.

Путін хоче обдурити Україну та США

1 лютого в Абу-Дабі стартує новий раунд переговорів за посередництва команди американського лідера Дональда Трампа.

Однак американські аналітики схиляються до думки, що Москва лише імітує зусилля з пошуку мирних сценаріїв.

Ні для кого не секрет, що Кремль активно добивається виводу українських військ з Донецької області.

Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході. Частина Донецької області, яку все ще утримує Україна, є однією з найбільш укріплених частин фронту, оскільки оборонні споруди тут зводилися з 2014 року, задовго до повномасштабного вторгнення Росії. Поширити

Існує висока імовірність того, що Путін не буде дотримуватися положень мирного плану після потенційної передачі частини українських земель Росії.

Диктатор усвідомлює, що його армія опиниться в ідеальній стратегічній позиції для початку нового, блискавичного вторгнення вглиб ослабленої України.

Саме тому український лідер Володимир Зеленський не поспішає йти на такі болючі поступки заради ілюзорного миру.