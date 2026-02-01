"Усе на межі краху". Путін може втратити контроль над Чечнею

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, російський диктатор Володимир Путін може стикнутися з новою серйозною проблемою через погіршення стану здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова та його ймовірного наступника - сина Адама.

Путін може втратити Чечню

Ні для кого не секрет, що близько двох десятиліть поспіль Кадиров відігравав важливу для Кремля роль — керував республікою "залізною рукою" та утримував під контролем напруження в регіоні.

Де-факто Путін дозволив своєму ставленику керувати Чечнею як кримінальною державою, ігноруючи численні злочини: вбивства, катування, викрадення людей, а також на збагачення самого Кадирова і членів його родини.

Попри це, останнім часом дедалі частіше ширяться думки про погане здоров'я 49-річного Кадирова.

Нещодавно стало відомо, що його госпіталізували в Москві після його приїзду на засідання Держради за участю Путіна.

Українські ЗМІ отримали інформацію про те, що Кадиров страждає від ниркової недостатності.

Ба більше, Адам — його 18-річний син і ймовірний наступник — також має серйозні проблеми зі здоров'ям після нещодавньої ДТП, яку сам і спровокував.