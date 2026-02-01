"Усе на межі краху". Путін може втратити контроль над Чечнею
Категорія
Політика
Дата публікації

"Усе на межі краху". Путін може втратити контроль над Чечнею

Путін
Read in English
Джерело:  Financial Times

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, російський диктатор Володимир Путін може стикнутися з новою серйозною проблемою через погіршення стану здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова та його ймовірного наступника - сина Адама.

Головні тези:

  • Політична архітектура Чечні, побудована Кадировим, опинилася на межі краху.
  • Усе це може підірвати владу Путіна в регіоні.

Путін може втратити Чечню

Ні для кого не секрет, що близько двох десятиліть поспіль Кадиров відігравав важливу для Кремля роль — керував республікою "залізною рукою" та утримував під контролем напруження в регіоні.

Де-факто Путін дозволив своєму ставленику керувати Чечнею як кримінальною державою, ігноруючи численні злочини: вбивства, катування, викрадення людей, а також на збагачення самого Кадирова і членів його родини.

Попри це, останнім часом дедалі частіше ширяться думки про погане здоров'я 49-річного Кадирова.

Нещодавно стало відомо, що його госпіталізували в Москві після його приїзду на засідання Держради за участю Путіна.

Українські ЗМІ отримали інформацію про те, що Кадиров страждає від ниркової недостатності.

Ба більше, Адам — його 18-річний син і ймовірний наступник — також має серйозні проблеми зі здоров'ям після нещодавньої ДТП, яку сам і спровокував.

Політична архітектура, конструкція, яку Кадиров побудував разом зі своїм наступником, зараз усе на межі краху. Система Путіна досить крихка. Вона здається сильною диктатурою, але кожна диктатура має свої слабкі місця. І Кавказ — найслабше місце для них, — заявив політичний аналітик Руслан Айсін.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Виграє Путін". Пісторіус відреагував на кризу в НАТО
Борис Пісторіус
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін планує нову атаку вглиб України
Путін
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Маск заявив, що вже протидіє "Шахедам" на Starlink
Маск виконує обіцянку, яку дав Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?