Маск заявив, що вже протидіє "Шахедам" на Starlink

Американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що, ймовірно, заходи щодо несанкціонованого використання Росією Starlink вже мають результат.
Головні тези:
- 15 січня вперше було зафіксовано факт управління російським безпілотником БМ-35 через супутниковий інтернет Starlink.
- Маск вирішив втрутитися у ситуацію на прохання Федорова.
Маск виконує обіцянку, яку дав Україні
Що важливо розуміти, ще 25 січня експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
Оскільки “Флеш” нещодавно став радником міністра оборони України Михайла Федорова, останній дослухався до його попередження.
На цьому тлі Федоров звернувся до Ілона Маска та попросив його про допомогу.
Американський мільярдер одразу відгукнувся та пообіцяв, що спробує вирішити цю проблему.
