Маск заявив, що вже протидіє "Шахедам" на Starlink

Американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що, ймовірно, заходи щодо несанкціонованого використання Росією Starlink вже мають результат.

Маск виконує обіцянку, яку дав Україні

Схоже, кроки, яких ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Дайте нам знати, якщо потрібно зробити ще щось. Ілон Маск Американський мільярдер

Looks like the steps we took to stop the unauthorized use of Starlink by Russia have worked. Let us know if more needs to be done. — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2026

Що важливо розуміти, ще 25 січня експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".

Вчора (24 січня — ред.) вранці противник завдав удару "Шахедами" по вертольотах у районі Кропивницького. На зображенні бачимо автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням. Але поблизу не було жодних БПЛА для створення Mesh-радіомережі. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування Шахедів на Старлінці. Поширити

Оскільки “Флеш” нещодавно став радником міністра оборони України Михайла Федорова, останній дослухався до його попередження.

На цьому тлі Федоров звернувся до Ілона Маска та попросив його про допомогу.