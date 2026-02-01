Маск заявив, що вже протидіє "Шахедам" на Starlink
Категорія
Технології
Дата публікації

Маск заявив, що вже протидіє "Шахедам" на Starlink

Маск виконує обіцянку, яку дав Україні
Джерело:  online.ua

Американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що, ймовірно, заходи щодо несанкціонованого використання Росією Starlink вже мають результат.

Головні тези:

  • 15 січня вперше було зафіксовано факт управління російським безпілотником БМ-35 через супутниковий інтернет Starlink. 
  • Маск вирішив втрутитися у ситуацію на прохання Федорова.

Маск виконує обіцянку, яку дав Україні

Схоже, кроки, яких ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Дайте нам знати, якщо потрібно зробити ще щось.

Ілон Маск

Ілон Маск

Американський мільярдер

Що важливо розуміти, ще 25 січня експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".

Вчора (24 січня — ред.) вранці противник завдав удару "Шахедами" по вертольотах у районі Кропивницького. На зображенні бачимо автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням. Але поблизу не було жодних БПЛА для створення Mesh-радіомережі. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування Шахедів на Старлінці.

Оскільки “Флеш” нещодавно став радником міністра оборони України Михайла Федорова, останній дослухався до його попередження.

На цьому тлі Федоров звернувся до Ілона Маска та попросив його про допомогу.

Американський мільярдер одразу відгукнувся та пообіцяв, що спробує вирішити цю проблему.

