ШІ від Ілона Маска буде навчати дітей у школах Сальвадора
Категорія
Технології
Дата публікації

ШІ від Ілона Маска буде навчати дітей у школах Сальвадора

Маск
Джерело:  online.ua

Як повідомляє пресслужба компанії американського мільярдера Ілона Маска — xAI — змогла домовитися з владою Сальвадора щодо старту масштабної освітньої програми для школярів на базі чат-бота Grok.

Головні тези:

  • Маск мріє передати передовий штучний інтелект “у руки цілого покоління”.
  • Інші країни також можуть стати частиною цього проєкту.

Grok буде навчати дітей

Згідно з останніми даними, цю революційну ініціативу мають намір реалізувати у понад 5000 державних школах по всій країні.

Влада Сальвадора називає ініціативу першою у світі загальнонаціональною програмою освіти, побудованою на базі штучного інтелекту.

Плани компанії xAI передбачають, що протягом наступних двох років Grok почне використовуватися в школах Сальвадору для навчання понад мільйона учнів.

Ідея в тому, щоб створити персоналізоване навчальне середовище, де програма підлаштовується під темп, рівень та інтереси кожного школяра, а не працює за єдиним шаблоном для всіх.

На переконання самого Ілона Маска, інтеграція Grok у систему освіти дасть змогу "передати передовий штучний інтелект у руки цілого покоління".

Мільярдер має намір зробити ШІ інструментом не тільки для дорослих фахівців, а й базою для повсякденного навчання нових поколінь.

Команда xAI уже заявила, що налаштована співпрацювати й з іншими державами, яким цікава ця ідея.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Штучного інтелекту не існує". Американський бізнесмен шокував світ новою заявою
Що не так зі штучним інтелектом
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти розкрили феномен закоханості людей у штучний інтелект
Як ШІ закохує у себе людей
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект може спровокувати початок ядерної війни
Рішення ШІ можуть бути надто радикальними

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?