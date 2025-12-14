ШІ від Ілона Маска буде навчати дітей у школах Сальвадора

Як повідомляє пресслужба компанії американського мільярдера Ілона Маска — xAI — змогла домовитися з владою Сальвадора щодо старту масштабної освітньої програми для школярів на базі чат-бота Grok.
Головні тези:
- Маск мріє передати передовий штучний інтелект “у руки цілого покоління”.
- Інші країни також можуть стати частиною цього проєкту.
Grok буде навчати дітей
Згідно з останніми даними, цю революційну ініціативу мають намір реалізувати у понад 5000 державних школах по всій країні.
Влада Сальвадора називає ініціативу першою у світі загальнонаціональною програмою освіти, побудованою на базі штучного інтелекту.
Плани компанії xAI передбачають, що протягом наступних двох років Grok почне використовуватися в школах Сальвадору для навчання понад мільйона учнів.
На переконання самого Ілона Маска, інтеграція Grok у систему освіти дасть змогу "передати передовий штучний інтелект у руки цілого покоління".
Мільярдер має намір зробити ШІ інструментом не тільки для дорослих фахівців, а й базою для повсякденного навчання нових поколінь.
Команда xAI уже заявила, що налаштована співпрацювати й з іншими державами, яким цікава ця ідея.
