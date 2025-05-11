Експерти розкрили феномен закоханості людей у штучний інтелект
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Технології
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Експерти розкрили феномен закоханості людей у штучний інтелект

Як ШІ закохує у себе людей
Джерело:  online.ua

Протягом останніх років з'являється дедалі більше повідомлень про шокуючі випадки, коли люди наважилися будувати “стосунки” зі штучним інтелектом у вигляді найрізноманітніших чат-ботів. Фахівці пояснили, чому насправді це стається.

Головні тези:

  • Штучний інтелект не має свідомості, тому його емоційні реакції лише імітують людські.
  • Часто користувачі приписують своїм віртуальним партнерам реальні почуття, однак це самообман.

Як ШІ закохує у себе людей

Раніше про такі “стосунки” знімали науково-фантастичні фільми, однак тепер це стало нашою реальністю.

Одна з головних проблем полягає в тому, що у ШІ закохується не лише самотні люди, яким бракує емоцій, а й ті, у кого вже десятиліттями є реальні партнери.

До прикладу, нещодавно одна жінка зізналася, що закохалася в штучний інтелект після 20 років шлюбу зі звичайним чоловіком. Палкі “почуття” до ШІ призвели до розлучення.

На цьому тлі експерти нагадують людям про те, що штучний інтелект не має свідомості в людському розумінні. Так, він здатен імітувати емоційні реакції, однак вони не мають нічого спільного з людськими.

Користувачі часто приписують своїм віртуальним партнерам почуття, ґрунтуючись на їхніх відповідях і поведінці. Це явище відоме як "ефект Елізи", коли люди сприймають комп'ютерні відповіді як прояв справжніх емоцій.

Звичайно, дуже просто закохатися в “істоту”, яка ніколи не сперечається та завжди підтримує, однак це лише самообман, який у більшості випадків закінчиться розчаруванням.

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