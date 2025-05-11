Експерти розкрили феномен закоханості людей у штучний інтелект

Протягом останніх років з'являється дедалі більше повідомлень про шокуючі випадки, коли люди наважилися будувати “стосунки” зі штучним інтелектом у вигляді найрізноманітніших чат-ботів. Фахівці пояснили, чому насправді це стається.
Головні тези:
- Штучний інтелект не має свідомості, тому його емоційні реакції лише імітують людські.
- Часто користувачі приписують своїм віртуальним партнерам реальні почуття, однак це самообман.
Як ШІ закохує у себе людей
Раніше про такі “стосунки” знімали науково-фантастичні фільми, однак тепер це стало нашою реальністю.
Одна з головних проблем полягає в тому, що у ШІ закохується не лише самотні люди, яким бракує емоцій, а й ті, у кого вже десятиліттями є реальні партнери.
До прикладу, нещодавно одна жінка зізналася, що закохалася в штучний інтелект після 20 років шлюбу зі звичайним чоловіком. Палкі “почуття” до ШІ призвели до розлучення.
На цьому тлі експерти нагадують людям про те, що штучний інтелект не має свідомості в людському розумінні. Так, він здатен імітувати емоційні реакції, однак вони не мають нічого спільного з людськими.
Звичайно, дуже просто закохатися в “істоту”, яка ніколи не сперечається та завжди підтримує, однак це лише самообман, який у більшості випадків закінчиться розчаруванням.
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