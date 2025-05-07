Штучний інтелект стає все більш схильним до "галюцинацій"
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Технології
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Штучний інтелект стає все більш схильним до "галюцинацій"

Що не так з окремими моделями ШІ
Джерело:  The New York Times

Результати нових масштабних досліджень вказують на те, що новітні великі мовні моделі ШІ з функцією міркування — зокрема o3 від OpenAI — почали дедалі частіше вигадувати інформацію, тобто фактично брехати своїм користувачам.

Головні тези:

  • Використання ШІ-моделей від Google та китайського DeepSeek може призвести до поширення фейкової інформації.
  • “Галюцинації” у ШІ - проблема, яку вирішити майже неможливо.

Що не так з окремими моделями ШІ

Найчастіше з проблемами можна зіткнутися під час використання ШІ-моделей від Google та китайського DeepSeek.

Аналітики не заперечують той факт, що їх математичні здібності суттєво вдосконалилися, однак кількість помилок в інших запитах у них тільки більшає.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про так звані "галюцинації", коли моделі просто вигадують інформацію.

На переконання Амра Авадалла — генерального директора стартапу Vectara — такі “галюцинації” будуть завжди, тому що усунути цю проблему просто неможливо.

Прикладом подібної галюцинації став ШІ-бот технічної підтримки інструмента Cursor. Він неправдиво повідомив, що інструмент можна буде використовувати лише на одному комп’ютері. Це спричинило хвилю скарг і навіть видалення акаунтів користувачами. Згодом з’ясувалося, що компанія не вносила жодних таких змін — усе це бот вигадував сам.

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