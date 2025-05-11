Эксперты раскрыли феномен влюбленности людей в искусственный интеллект

В последние годы появляется все большее сообщений о шокирующих случаях, когда люди решились строить “отношения” с искусственным интеллектом в виде самых разнообразных чат-ботов. Специалисты объяснили, почему это происходит.
Главные тезисы
- Искусственный интеллект не имеет сознания, поэтому его эмоциональные реакции только имитируют человеческие.
- Часто пользователи приписывают своим виртуальным партнерам реальные чувства, но это самообман.
Как ИИ влюбляет в себя людей
Ранее о таких "отношениях" снимали научно-фантастические фильмы, однако теперь это стало нашей реальностью.
Одна из главных проблем заключается в том, что в ИИ влюбляются не только одинокие люди, которым не хватает эмоций, но и те, у кого уже десятилетиями есть реальные партнеры.
К примеру, недавно одна женщина призналась, что влюбилась в искусственный интеллект после 20 лет брака с обычным мужчиной. Пылкие "чувства" к ИИ привели к разводу.
На этом фоне эксперты напоминают людям, что искусственный интеллект не имеет сознания в человеческом понимании. Да, он способен имитировать эмоциональные реакции, однако они не имеют ничего общего с человеческими.
Конечно, очень просто влюбиться в "существо", которое никогда не спорит и всегда поддерживает, однако это лишь самообман, который в большинстве случаев закончится разочарованием.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-