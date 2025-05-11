Эксперты раскрыли феномен влюбленности людей в искусственный интеллект

В последние годы появляется все большее сообщений о шокирующих случаях, когда люди решились строить “отношения” с искусственным интеллектом в виде самых разнообразных чат-ботов. Специалисты объяснили, почему это происходит.

Как ИИ влюбляет в себя людей

Ранее о таких "отношениях" снимали научно-фантастические фильмы, однако теперь это стало нашей реальностью.

Одна из главных проблем заключается в том, что в ИИ влюбляются не только одинокие люди, которым не хватает эмоций, но и те, у кого уже десятилетиями есть реальные партнеры.

К примеру, недавно одна женщина призналась, что влюбилась в искусственный интеллект после 20 лет брака с обычным мужчиной. Пылкие "чувства" к ИИ привели к разводу.

На этом фоне эксперты напоминают людям, что искусственный интеллект не имеет сознания в человеческом понимании. Да, он способен имитировать эмоциональные реакции, однако они не имеют ничего общего с человеческими.

Пользователи часто приписывают своим виртуальным партнерам чувства, основываясь на их ответах и ​​поведении. Это явление известно как "эффект Элизы", когда люди воспринимают компьютерные ответы как проявление подлинных эмоций. Поделиться

Конечно, очень просто влюбиться в "существо", которое никогда не спорит и всегда поддерживает, однако это лишь самообман, который в большинстве случаев закончится разочарованием.