ИИ от Илона Маска будет учить детей в школах Сальвадора

Как сообщает пресс-служба компании американского миллиардера Илона Маска — xAI — смогла договориться с властями Сальвадора о старте масштабной образовательной программы для школьников на базе чат-бота Grok.
Главные тезисы
- Маск мечтает передать передовой искусственный интеллект "в руки целого поколения".
- Другие страны также могут стать частью этого проекта.
Grok будет учить детей
Согласно последним данным, эту революционную инициативу намерены реализовать в более 5000 государственных школах по всей стране.
Власти Сальвадора называют инициативу первой в мире общенациональной программой образования, построенной на базе искусственного интеллекта.
Планы компании xAI предполагают, что в течение следующих двух лет Grok начнет использоваться в школах Сальвадора для обучения более миллиона учащихся.
По мнению самого Илона Маска, интеграция Grok в систему образования позволит "передать передовой искусственный интеллект в руки целого поколения".
Миллиардер намерен сделать ИИ инструментом не только для взрослых специалистов, но и базой для повседневного обучения новых поколений.
Команда xAI уже заявила, что настроена сотрудничать и с другими государствами, которым интересна эта идея.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-