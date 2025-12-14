ИИ от Илона Маска будет учить детей в школах Сальвадора
ИИ от Илона Маска будет учить детей в школах Сальвадора

Grok будет учить детей
Читати українською
Источник:  online.ua

Как сообщает пресс-служба компании американского миллиардера Илона Маска — xAI — смогла договориться с властями Сальвадора о старте масштабной образовательной программы для школьников на базе чат-бота Grok.

Главные тезисы

  • Маск мечтает передать передовой искусственный интеллект "в руки целого поколения".
  • Другие страны также могут стать частью этого проекта.

Grok будет учить детей

Согласно последним данным, эту революционную инициативу намерены реализовать в более 5000 государственных школах по всей стране.

Власти Сальвадора называют инициативу первой в мире общенациональной программой образования, построенной на базе искусственного интеллекта.

Планы компании xAI предполагают, что в течение следующих двух лет Grok начнет использоваться в школах Сальвадора для обучения более миллиона учащихся.

Идея в том, чтобы создать персонализированную обучающую среду, где программа подстраивается под темп, уровень и интересы каждого школьника, а не работает по единому шаблону для всех.

По мнению самого Илона Маска, интеграция Grok в систему образования позволит "передать передовой искусственный интеллект в руки целого поколения".

Миллиардер намерен сделать ИИ инструментом не только для взрослых специалистов, но и базой для повседневного обучения новых поколений.

Команда xAI уже заявила, что настроена сотрудничать и с другими государствами, которым интересна эта идея.

