Искусственный интеллект может спровоцировать начало ядерной войны
Искусственный интеллект может спровоцировать начало ядерной войны

Решения ИИ могут быть слишком радикальными
Источник:  Politico

Власти отдельных стран все чаще обдумывают возможность привлечения искусственного интеллекта в управление государством. Однако журналисты считают такую идею крайне опасной. Последние исследования указывают на то, что ИИ осознает процесс эскалации лучше, чем важность мирных переговоров.

Главные тезисы

  • Эксперимент показал, что большинство моделей ИИ имеют склонность к агрессивной эскалации.
  • Эксперты пока не могут разгадать причину такого поведения искусственного интеллекта.

Решения ИИ могут быть слишком радикальными

Этот вопрос первым решила детально изучить директор инициативы Hoover Wargaming and Crisis Simulation в Стэнфордском университете Жаклин Шнайдер.

Именно она экспериментировала с "военными играми", где роль лиц, принимающих стратегические решения, отдавалась новейшим моделям ИИ: GPT-3.5, GPT-4 и GPT-4-Base от OpenAI, Claude 2 от Anthropic и Llama-2 Chat от Meta.

Они должны были принимать решения в вымышленных кризисных ситуациях, напоминавших полномасштабную войну России на Украине или угрозу нападения Китая на Тайвань.

Ключевая проблема заключалась в том, что почти каждая модель ИИ демонстрировала склонность к агрессивной эскалации, использовала вооруженную силу без разбора и превращала кризисы в горячие войны.

В большинстве случаев доходило даже до запуска ядерного оружия.

Похоже, ИИ понимает, что такое эскалация, но не понимает, что такое деэскалация. Мы пока не знаем, почему так происходит, — прокомментировала результаты своего эксперимента сама Жаклин Шнайдер.

