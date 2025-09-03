Власти отдельных стран все чаще обдумывают возможность привлечения искусственного интеллекта в управление государством. Однако журналисты считают такую идею крайне опасной. Последние исследования указывают на то, что ИИ осознает процесс эскалации лучше, чем важность мирных переговоров.

Решения ИИ могут быть слишком радикальными

Этот вопрос первым решила детально изучить директор инициативы Hoover Wargaming and Crisis Simulation в Стэнфордском университете Жаклин Шнайдер.

Именно она экспериментировала с "военными играми", где роль лиц, принимающих стратегические решения, отдавалась новейшим моделям ИИ: GPT-3.5, GPT-4 и GPT-4-Base от OpenAI, Claude 2 от Anthropic и Llama-2 Chat от Meta.

Они должны были принимать решения в вымышленных кризисных ситуациях, напоминавших полномасштабную войну России на Украине или угрозу нападения Китая на Тайвань.

Ключевая проблема заключалась в том, что почти каждая модель ИИ демонстрировала склонность к агрессивной эскалации, использовала вооруженную силу без разбора и превращала кризисы в горячие войны.

В большинстве случаев доходило даже до запуска ядерного оружия.