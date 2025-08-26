Искусственный интеллект уже отбирает работу у людей ряда профессий

В рамках нового исследования стало известно, что искусственный интеллект уже затрудняет поиск работы специалистов начального уровня в таких областях, как разработка ПО и обслуживание клиентов.

Специалисты бухгалтерии, разработки и административной сферы оказались в зоне риска. Искусственный интеллект может спровоцировать настоящую революцию на рынке труда.

ИИ уже влияет на карьеру людей

Журналисты обратили внимание на результаты исследования Стэнфордского университета.

В них речь идет о том, что за последние 3 года занятость снизилась на 13% для людей, которые только начинают работать в отраслях, наиболее подверженных влиянию ИИ.

Что важно понимать, говорится о бухгалтерах, разработчиках и административных помощниках.

За тот же период времени тенденции занятости остались прежними или улучшились для более опытных работников в тех же отраслях — несмотря на то, что они замедлились для работников в возрасте 22-25 лет. Тенденции занятости также усилились для менее технологичных должностей, таких как сиделки. Поделиться

С заявлением по этому поводу выступил профессор Стэнфордского университета Эрик Бриньолфссон.

Он откровенно признался, что никогда раньше не имел возможности наблюдать столь масштабные и молниеносные изменения.

Профессор также признался, что ИИ можно смело сравнить с выпускниками вузов, обладающих большим количеством теоретических знаний, но без опыта.