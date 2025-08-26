Искусственный интеллект уже отбирает работу у людей ряда профессий

В рамках нового исследования стало известно, что искусственный интеллект уже затрудняет поиск работы специалистов начального уровня в таких областях, как разработка ПО и обслуживание клиентов.
Главные тезисы
Специалисты бухгалтерии, разработки и административной сферы оказались в зоне риска.
Искусственный интеллект может спровоцировать настоящую революцию на рынке труда.
ИИ уже влияет на карьеру людей
Журналисты обратили внимание на результаты исследования Стэнфордского университета.
В них речь идет о том, что за последние 3 года занятость снизилась на 13% для людей, которые только начинают работать в отраслях, наиболее подверженных влиянию ИИ.
Что важно понимать, говорится о бухгалтерах, разработчиках и административных помощниках.
С заявлением по этому поводу выступил профессор Стэнфордского университета Эрик Бриньолфссон.
Он откровенно признался, что никогда раньше не имел возможности наблюдать столь масштабные и молниеносные изменения.
Профессор также признался, что ИИ можно смело сравнить с выпускниками вузов, обладающих большим количеством теоретических знаний, но без опыта.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-