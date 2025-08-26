Искусственный интеллект уже отбирает работу у людей ряда профессий
Категория
Технологии
Дата публикации

Искусственный интеллект уже отбирает работу у людей ряда профессий

ИИ уже влияет на карьеру людей
Читати українською
Источник:  Axios

В рамках нового исследования стало известно, что искусственный интеллект уже затрудняет поиск работы специалистов начального уровня в таких областях, как разработка ПО и обслуживание клиентов.

Главные тезисы

Специалисты бухгалтерии, разработки и административной сферы оказались в зоне риска.
Искусственный интеллект может спровоцировать настоящую революцию на рынке труда.

ИИ уже влияет на карьеру людей

Журналисты обратили внимание на результаты исследования Стэнфордского университета.

В них речь идет о том, что за последние 3 года занятость снизилась на 13% для людей, которые только начинают работать в отраслях, наиболее подверженных влиянию ИИ.

Что важно понимать, говорится о бухгалтерах, разработчиках и административных помощниках.

За тот же период времени тенденции занятости остались прежними или улучшились для более опытных работников в тех же отраслях — несмотря на то, что они замедлились для работников в возрасте 22-25 лет. Тенденции занятости также усилились для менее технологичных должностей, таких как сиделки.

С заявлением по этому поводу выступил профессор Стэнфордского университета Эрик Бриньолфссон.

Он откровенно признался, что никогда раньше не имел возможности наблюдать столь масштабные и молниеносные изменения.

Профессор также признался, что ИИ можно смело сравнить с выпускниками вузов, обладающих большим количеством теоретических знаний, но без опыта.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Когда ИИ превзойдет интеллект человека — Маск испугал прогнозом
Илон Маск
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
"ИИ не существует". Американский бизнесмен шокировал мир новым заявлением
Что не так с искусственным интеллектом
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперты раскрыли феномен влюбленности людей в искусственный интеллект
Как ИИ влюбляет в себя людей

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?