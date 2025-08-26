Штучний інтелект уже відбирає роботу в людей низки професій

У межах нового дослідження стало відомо, що штучний інтелект уже ускладнює пошук роботи для фахівців початкового рівня в таких галузях, як розробка ПЗ та обслуговування клієнтів.
Головні тези:
- Фахівці бухгалтерії, розробки та адміністративної сфери опинилися у зоні ризику.
- Штучний інтелект може спровокувати справжню революцію на ринку праці.
ШІ вже впливає на кар'єру людей
Журналісти звернули увагу на результати дослідження Стенфордського університету.
У них йдеться про те, що протягом останніх 3 років зайнятість знизилася на 13% для людей, які тільки починають працювати в галузях, що найбільше підпадають під вплив ШІ.
Що важливо розуміти, мовиться про бухгалтерів, розробників та адміністративних помічників.
З заявою з цього приводу виступив професор Стенфордського університету Ерік Бріньолфссон.
Він відверто зізнався, що ніколи раніше не мав змоги спостерігати настільки масштабні та блискавичні зміни.
Професор також зізнався, що ШІ можна сміливо порівняти випускниками вишів, які володіють великою кількістю теоретичних знань, однак без досвіду.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-