Штучний інтелект уже відбирає роботу в людей низки професій
ШІ вже впливає на кар'єру людей
Джерело:  Axios

У межах нового дослідження стало відомо, що штучний інтелект уже ускладнює пошук роботи для фахівців початкового рівня в таких галузях, як розробка ПЗ та обслуговування клієнтів.

Головні тези:

  • Фахівці бухгалтерії, розробки та адміністративної сфери опинилися у зоні ризику.
  • Штучний інтелект може спровокувати справжню революцію на ринку праці.

Журналісти звернули увагу на результати дослідження Стенфордського університету.

У них йдеться про те, що протягом останніх 3 років зайнятість знизилася на 13% для людей, які тільки починають працювати в галузях, що найбільше підпадають під вплив ШІ.

Що важливо розуміти, мовиться про бухгалтерів, розробників та адміністративних помічників.

За той самий період часу тенденції зайнятості залишилися колишніми або покращилися для більш досвідчених працівників у тих самих галузях — незважаючи на те, що вони сповільнилися для працівників у віці 22-25 років. Тенденції зайнятості також посилилися для менш технологічних посад, таких як доглядальниці.

З заявою з цього приводу виступив професор Стенфордського університету Ерік Бріньолфссон.

Він відверто зізнався, що ніколи раніше не мав змоги спостерігати настільки масштабні та блискавичні зміни.

Професор також зізнався, що ШІ можна сміливо порівняти випускниками вишів, які володіють великою кількістю теоретичних знань, однак без досвіду.

