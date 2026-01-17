Маск позивається до OpenAI та Microsoft на 134 млрд дол — у чому справа

Найзаможніша людина у світі Ілон Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів, стверджуючи, що він заслуговує на частину їхніх «неправомірних прибутків», оскільки першим інвестував у ШІ-стартап.
Головні тези:
- Ілон Маск вимагає до 134 мільярдів доларів від OpenAI та Microsoft.
- У позові Маска зазначено, що OpenAI та Microsoft отримали значну суму через його фінансову підтримку ініціатив.
Маск хоче відсудити 134 млрд дол у OpenAI та Microsoft
У позові Маск вказує, що заснована ним у 2015 році OpenAI отримала від 65,5 до 109,4 мільярда доларів завдяки його внескам, а Microsoft отримав від 13,3 до 25,1 мільярда доларів.
Також зазначається, що Маск вклав у дослідницький стартап 38 млн доларів, або 60% її початкового капіталу. Він також допоміг найняти перших співробітників, налагодити контакти та надати проєкту авторитету.
Маск, який вийшов з ради директорів OpenAI у 2018 році, стверджує, що розробник ChatGPT порушив свою основоположну місію під час реструктуризації, перетворивши стартап у комерційну структуру.
Адвокат Microsoft вважає претензії до компанії бездоказовими.
Обидві компанії оскаржили позови Маска про відшкодування збитків.
Судовий розгляд справи, як очікується, розпочнеться у квітні за участю суду присяжних.
