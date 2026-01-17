Маск судится с OpenAI и Microsoft на 134 млрд долл — в чем дело
Маск судится с OpenAI и Microsoft на 134 млрд долл — в чем дело

Источник:  Reuters

Самый богатый человек в мире Илон Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов, утверждая, что он заслуживает части их «неправомерных прибылей», поскольку первым инвестировал в ИИ-стартап.

  • Илон Маск требует компенсацию до 134 миллиардов долларов от OpenAI и Microsoft за часть их “неправомерных прибылей”.
  • Маск утверждает, что благодаря его финансовой поддержке и инвестициям OpenAI и Microsoft получили значительные суммы.
  • Иск Маска основан на том, что он вложил в OpenAI значительные средства и помог развить стартап, но его выход из совета директоров в 2018 году вызвал конфликт.

Маск хочет отсудить 134 млрд долл у OpenAI и Microsoft

В иске Маск указывает, что основанная им в 2015 году OpenAI получила от 65,5 до 109,4 миллиарда долларов благодаря его вкладам, а Microsoft получила от 13,3 до 25,1 миллиарда долларов.

Также отмечается, что Маск вложил в исследовательский стартап 38 млн. долларов, или 60% ее начального капитала. Он помог нанять первых сотрудников, наладить контакты и предоставить проекту авторитета.

Маск, вышедший из совета директоров OpenAI в 2018 году, утверждает, что разработчик ChatGPT нарушил свою основополагающую миссию во время реструктуризации, превратив стартап в коммерческую структуру.

В OpenAI назвали иск "безосновательным".

Адвокат Microsoft считает претензии к компании бездоказательными.

Обе компании оспорили иски Маска о возмещении ущерба.

Судебное разбирательство дела, как ожидается, начнется в апреле с участием суда присяжных.

