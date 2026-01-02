Путин, Трамп и Маск в бикини. Как и зачем ИИ Grok массово "раздевает" людей
Путин, Трамп и Маск в бикини. Как и зачем ИИ Grok массово "раздевает" людей

Почему все снова обсуждают Grok
Искусственный интеллект Grok, созданный компанией американского миллиардера Илона Маска, снова оказался в центре громкого скандала. На этот раз ИИ критикуют за то, что он массово "раздевает" людей на фото до купальник без согласия на это.

  • Тренд put in bikini ("одень в бикини") уже вышел за пределы дозволенного.
  • Люди призывают Илона Маска вмешаться, пока не стало слишком поздно.

Почему все снова обсуждают Grok

Пользователи сети просят искусственный интеллект Grok от компании Илона Маска раздевать людей на фото до бикини.

Для ИИ это не проблема — никакие нормы этики и здравого смысла его не останавливают.

Сначала такие удивительные эксперименты решили провести над публичными лицами: политиками, певцами и актерами.

Фото: скриншот

Люди в сети получили возможность посмеяться над забавными фото российского диктатора Владимира Путина, президента США и даже самого Илона Маска.

Фото: скриншот

Досталось даже украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу — его тоже быстро "раздели" до бикини.

Однако пользователи сети быстро пришли в себя, когда поняли, что их так же могут быстро "раздеть" с помощью ИИ без всякого разрешения и распространить эти "творения" в интернете.

В конце концов большинство людей пришли к выводу, что тренд put in bikini ("одень в бикини") неэтичен, унизителен и даже опасен.

Однако пока Илон Маск не отреагировал на этот скандал и не пообещал каким-либо образом вмешаться в работу своего ИИ.

