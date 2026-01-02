Путін, Трамп і Маск у бікіні. Як та навіщо ШІ Grok масово "роздягає" людей

Штучний інтелект Grok, який створила компанія американського мільярдера Ілона Маска, знову опинився у центрі гучного скандалу. Цього разу ШІ критикують за те, що він масово “роздягає” людей на фото до купальника без жодної згоди на це.

Чому всі знову обговорюють Grok

Користувачі мережі просять штучний інтелект Grok від компанії Ілона Маска роздягнути людей на фото до бікіні.

Для ШІ це не є проблемою — жодні норми етики та здорового глузду його не зупиняють.

Спочатку такі дивні експерименти вирішили провести над публічними особами: політиками, співаками та акторами.

Фото: скриншот

Люди у мережі отримали змогу посміятися над кумедними фото російського диктатора Володимира Путіна, президента США та навіть самого Ілона Маска.

Фото: скриншот

Дісталося навіть українському президенту-втікачеві Віктору Януковичу — його теж швидко “роздягнули” до бікіні.

Однак користувачі мережі швидко отямилися, коли зрозуміли, що їх так само можуть швидко “роздягнути” за допомогою ШІ без жодного дозволу та поширити ці “творіння” в інтернеті.

Врешті-решт більшість людей дійшли висновку, що тренд put in bikini ("вдягни в бікіні") є неетичним, принизливим і навіть небезпечним.