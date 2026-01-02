Путін, Трамп і Маск у бікіні. Як та навіщо ШІ Grok масово "роздягає" людей

Штучний інтелект Grok, який створила компанія американського мільярдера Ілона Маска, знову опинився у центрі гучного скандалу. Цього разу ШІ критикують за те, що він масово “роздягає” людей на фото до купальника без жодної згоди на це.
Головні тези:
- Тренд put in bikini ("вдягни в бікіні") уже вийшов за межі дозволеного.
- Люди закликають Ілона Маска втрутитися, поки не стало надто пізно.
Чому всі знову обговорюють Grok
Користувачі мережі просять штучний інтелект Grok від компанії Ілона Маска роздягнути людей на фото до бікіні.
Для ШІ це не є проблемою — жодні норми етики та здорового глузду його не зупиняють.
Спочатку такі дивні експерименти вирішили провести над публічними особами: політиками, співаками та акторами.
Люди у мережі отримали змогу посміятися над кумедними фото російського диктатора Володимира Путіна, президента США та навіть самого Ілона Маска.
Дісталося навіть українському президенту-втікачеві Віктору Януковичу — його теж швидко “роздягнули” до бікіні.
Однак користувачі мережі швидко отямилися, коли зрозуміли, що їх так само можуть швидко “роздягнути” за допомогою ШІ без жодного дозволу та поширити ці “творіння” в інтернеті.
Врешті-решт більшість людей дійшли висновку, що тренд put in bikini ("вдягни в бікіні") є неетичним, принизливим і навіть небезпечним.
Однак поки Ілон Маск не відреагував на цей скандал та не обіцяв бодай якимось чином втрутитися в роботу свого ШІ.
