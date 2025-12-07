Илон Маск решил публично отомстить Евросоюзу
Маск объявил "войну" ЕС
Источник:  Politico

Согласно данным Politico, Еврокомиссия потеряла доступ к своей рекламной учетной записи в соцсети Х. Это стало своеобразным актом мести со стороны американского миллиардера Илона Маска после того, как ЕС наложил на Х штраф в размере 120 млн евро за нарушение правил прозрачности.

Главные тезисы

  • 6 декабря Маск публично призвал к "ликвидации" Евросоюза.
  • Уже 7 декабря команда миллиардера начала препятствовать работе ЕК.

7 декабря представитель компании Никита Биер официально подтвердил, что рекламный аккаунт Еврокомиссии "заблокирован".

По его словам, ключевая причина такого решения, мол, заключается в том, что Еврокомиссия якобы пыталась увеличить охват своего сообщения о штрафе по платформе, воспользовавшись одним из инструментов Ad Composer.

Более того, команда Маска обвиняет ЕК в том, что она хотела "запостить ссылку, которая обманчиво создает у пользователей впечатление, что это видео, и искусственно увеличить охват".

Х считает, что все должны иметь равноправный голос на нашей платформе. Но, похоже, вы считаете, что к вашему собственному аккаунту правила не должны применяться, — утверждает Биер.

Что важно понимать, 5 декабря Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Илона Маска Х на 120 миллионов евро за нарушение правил ЕС по онлайн-контенту.

В списке нарушений указаны следующие пункты:

  • обманчивый дизайн "синей галочки",

  • отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища),

  • непредоставление исследователям доступа к публичным данным.

