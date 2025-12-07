Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский посоветовал улететь на Марс американскому миллиардеру Илону Маску. Это произошло после того, как последний призвал "ликвидировать" Европейский союз.

Сикорский дал отпор Маску

6 декабря в своем сообщении в Х Илон Маск цинично поинтересовался: "Сколько времени осталось до исчезновения ЕС?"

Более того, к своему вопросу он добавил однозначную подпись: "Ликвидировать ЕС".

Глава Министерства иностранных дел Польши решил не скрывать своего возмущения и публично обратился к американскому миллиардеру с четким и жестким призывом:

Лети на Марс. Там нет цензуры на нацистские поздравления. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Go to Mars.

There's no censorship of Nazi salutes there. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 6, 2025

Более того, указано, что в отдельном сообщении шеф польской дипломатии обратил внимание, что призыв Маска "ликвидировать" ЕС поддержал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Если кто-то еще сомневался, кому служит вся эта антиевропейская болтовня о суверенитете. Тем, кто хочет зарабатывать на распространении ненависти, и тем, кто хочет покорить Европу, — подчеркнул Сикорский. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, регуляторные органы ЕС 5 декабря оштрафовали соцсеть Х Илона Маска на 120 миллионов евро за нарушение правил Евросоюза по онлайн-контенту.