Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский посоветовал улететь на Марс американскому миллиардеру Илону Маску. Это произошло после того, как последний призвал "ликвидировать" Европейский союз.
Главные тезисы
- Глава МИД Польши решил поставить Маска на место после его циничных заявлений.
- Он также обратил внимание на то, что позицию миллиардера поддерживают власти РФ.
Сикорский дал отпор Маску
6 декабря в своем сообщении в Х Илон Маск цинично поинтересовался: "Сколько времени осталось до исчезновения ЕС?"
Более того, к своему вопросу он добавил однозначную подпись: "Ликвидировать ЕС".
Глава Министерства иностранных дел Польши решил не скрывать своего возмущения и публично обратился к американскому миллиардеру с четким и жестким призывом:
Более того, указано, что в отдельном сообщении шеф польской дипломатии обратил внимание, что призыв Маска "ликвидировать" ЕС поддержал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Как уже упоминалось ранее, регуляторные органы ЕС 5 декабря оштрафовали соцсеть Х Илона Маска на 120 миллионов евро за нарушение правил Евросоюза по онлайн-контенту.
