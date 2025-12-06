Маск желает "отменить" Евросоюз — в чем дело

Американский миллиардер Илон Маск призвал отменить Европейский Союз и вернуть суверенитет отдельным странам. Его заявление появилось на следующий день после решения Еврокомиссии оштрафовать соцсеть X на 120 миллионов евро.

Маск набросился на ЕС из-за 120-миллионного штрафа для соцсети Х

Свое сообщение Маск опубликовал в X.

ЕС следует отменить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своих граждан. Илон Маск Миллиардер

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

Накануне Европейская комиссия оштрафовала соцсеть Маска X на 120 млн евро в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

Соцсеть обвинили, в частности, в обманчивом использовании «синей галочки». В ЕК заявляли, что у X кто-либо может купить статус «проверенного», хотя компания существенно не проверяет такие аккаунты. Поделиться

Американские чиновники неоднократно критиковали DSA, называя ее цензурой. В частности, еще до принятия решения ЕК вице-президент США Джей Ди Венс заявлял, что Еврокомиссия планирует оштрафовать X за то, что соцсеть, мол, отказалась от цензуры.

Ходят слухи, что Еврокомиссия оштрафует X на сотни миллионов долларов за то, что она не занимается цензурой. ЕС должен поддерживать свободу слова, а не критиковать американские компании по пустякам.

В то же время, в Еврокомиссии настаивали, что DSA «не имеет ничего общего с цензурой», а решение о штрафе, мол, касается прозрачности X.