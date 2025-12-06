Маск желает "отменить" Евросоюз — в чем дело
Маск желает "отменить" Евросоюз — в чем дело

Читати українською
Американский миллиардер Илон Маск призвал отменить Европейский Союз и вернуть суверенитет отдельным странам. Его заявление появилось на следующий день после решения Еврокомиссии оштрафовать соцсеть X на 120 миллионов евро.

Главные тезисы

  • Илон Маск предложил отменить Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам.
  • Европейская комиссия оштрафовала соцсеть X на 120 миллионов евро, что стало поводом для мнения миллиардера.
  • Маск утверждает, что отмена Евросоюза позволит правительствам лучше защищать интересы своих граждан.

Маск набросился на ЕС из-за 120-миллионного штрафа для соцсети Х

Свое сообщение Маск опубликовал в X.

ЕС следует отменить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своих граждан.

Накануне Европейская комиссия оштрафовала соцсеть Маска X на 120 млн евро в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

Соцсеть обвинили, в частности, в обманчивом использовании «синей галочки». В ЕК заявляли, что у X кто-либо может купить статус «проверенного», хотя компания существенно не проверяет такие аккаунты.

Американские чиновники неоднократно критиковали DSA, называя ее цензурой. В частности, еще до принятия решения ЕК вице-президент США Джей Ди Венс заявлял, что Еврокомиссия планирует оштрафовать X за то, что соцсеть, мол, отказалась от цензуры.

Ходят слухи, что Еврокомиссия оштрафует X на сотни миллионов долларов за то, что она не занимается цензурой. ЕС должен поддерживать свободу слова, а не критиковать американские компании по пустякам.

В то же время, в Еврокомиссии настаивали, что DSA «не имеет ничего общего с цензурой», а решение о штрафе, мол, касается прозрачности X.

Мы пришли к согласию не соглашаться с тем, как некоторые люди в США воспринимают наше законодательство. Это не касается цензуры, и мы уже несколько раз повторяли это с этой трибуны… — отмечала пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо на брифинге для прессы.

