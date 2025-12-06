Маск желает "отменить" Евросоюз — в чем дело

Американский миллиардер Илон Маск призвал отменить Европейский Союз и вернуть суверенитет отдельным странам. Его заявление появилось на следующий день после решения Еврокомиссии оштрафовать соцсеть X на 120 миллионов евро.
Главные тезисы
- Илон Маск предложил отменить Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам.
- Европейская комиссия оштрафовала соцсеть X на 120 миллионов евро, что стало поводом для мнения миллиардера.
- Маск утверждает, что отмена Евросоюза позволит правительствам лучше защищать интересы своих граждан.
Маск набросился на ЕС из-за 120-миллионного штрафа для соцсети Х
Свое сообщение Маск опубликовал в X.
The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people— Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025
Накануне Европейская комиссия оштрафовала соцсеть Маска X на 120 млн евро в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).
Американские чиновники неоднократно критиковали DSA, называя ее цензурой. В частности, еще до принятия решения ЕК вице-президент США Джей Ди Венс заявлял, что Еврокомиссия планирует оштрафовать X за то, что соцсеть, мол, отказалась от цензуры.
Ходят слухи, что Еврокомиссия оштрафует X на сотни миллионов долларов за то, что она не занимается цензурой. ЕС должен поддерживать свободу слова, а не критиковать американские компании по пустякам.
В то же время, в Еврокомиссии настаивали, что DSA «не имеет ничего общего с цензурой», а решение о штрафе, мол, касается прозрачности X.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-