Маск бажає "скасувати" Євросоюз — у чому справа

Американський мільярдер Ілон Маск закликав «скасувати» Європейський Союз та «повернути суверенітет окремим країнам». Його заява з’явилася наступного дня після рішення Єврокомісії оштрафувати соцмережу X на 120 мільйонів євро.
Головні тези:
- Ілон Маск закликає скасувати Євросоюз та повернути суверенітет окремим країнам для кращого представлення інтересів громадян.
- Європейська комісія оштрафувала соцмережу X за оманливе використання “синьої галочки”, спричинивши негативні реакції з боку американських посадовців.
Маск накинувся на ЄС через 120-мільйонний штраф для соцмережі Х
Свій допис Маск опублікував у X.
The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people— Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025
Напередодні Європейська комісія оштрафувала соцмережу Маска X на 120 млн євро відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA).
Американські посадовці неодноразово критикували DSA, називаючи її цензурою. Зокрема, ще до ухвалення рішення ЄК віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що Єврокомісія планує оштрафувати X за те, що соцмережа, мовляв, відмовилася від цензури.
Ходять чутки, що Єврокомісія оштрафує X на сотні мільйонів доларів за те, що вона не займається цензурою. ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не критикувати американські компанії за дрібниці.
Водночас у Єврокомісії наполягали, що DSA «не має нічого спільного з цензурою», а рішення про штраф, мовляв, стосується прозорості X.
