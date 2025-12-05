Рубіо різко розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу Маска

Державний секретар США Марко Рубіо різко розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати платформу X через недостатню протидію шкідливому контенту.
Головні тези:
- Державний секретар США Марко Рубіо висловив різку критику на адресу Європейської комісії через штраф проти соцмережі Маска.
- Єврокомісія оштрафувала платформу за недотримання правил онлайн-контенту, викликавши негативну реакцію у влади США.
- Рубіо підкреслив, що це рішення ЄС є атакою на американські технологічні платформи та свободу слова.
Рубіо накинувся на Єврокомісію через штраф для соцмережі Маска
Рубіо різко відреагував на штраф Єврокомісії, назвавши його "атакою іноземних урядів на всі американські технологічні платформи та американський народ".
The European Commission’s $140 million fine isn’t just an attack on @X, it’s an attack on all American tech platforms and the American people by foreign governments.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 5, 2025
The days of censoring Americans online are over.
Регуляторні органи ЄС оштрафували Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.
Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.
Коментуючи повідомлення про плани ЄС оштрафувати Х, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії через сміття".
