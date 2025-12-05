Рубіо різко розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу Маска
Категорія
Політика
Дата публікації

Рубіо різко розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу Маска

Рубіо
Read in English

Державний секретар США Марко Рубіо різко розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати платформу X через недостатню протидію шкідливому контенту.

Головні тези:

  • Державний секретар США Марко Рубіо висловив різку критику на адресу Європейської комісії через штраф проти соцмережі Маска.
  • Єврокомісія оштрафувала платформу за недотримання правил онлайн-контенту, викликавши негативну реакцію у влади США.
  • Рубіо підкреслив, що це рішення ЄС є атакою на американські технологічні платформи та свободу слова.

Рубіо накинувся на Єврокомісію через штраф для соцмережі Маска

Рубіо різко відреагував на штраф Єврокомісії, назвавши його "атакою іноземних урядів на всі американські технологічні платформи та американський народ".

Дні цензури американців в інтернеті минули.

Регуляторні органи ЄС оштрафували Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Коментуючи повідомлення про плани ЄС оштрафувати Х, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії через сміття".

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Соцмережа Х тестує платний доступ для нових користувачів
X
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Соцмережа Х Ілона Маска планує запустити аналог YouTube наступного тижня
Соцмережа Х
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Соцмережа Х отримала штраф у 120 млн євро від ЄК — які причини
Єврокомісія
Х

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?