Рубіо різко розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу Маска

Рубіо накинувся на Єврокомісію через штраф для соцмережі Маска

Рубіо різко відреагував на штраф Єврокомісії, назвавши його "атакою іноземних урядів на всі американські технологічні платформи та американський народ".

The European Commission’s $140 million fine isn’t just an attack on @X, it’s an attack on all American tech platforms and the American people by foreign governments.



The days of censoring Americans online are over. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 5, 2025

Дні цензури американців в інтернеті минули. Поширити

Регуляторні органи ЄС оштрафували Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Коментуючи повідомлення про плани ЄС оштрафувати Х, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії через сміття".